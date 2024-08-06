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СУСПІЛЬСТВО

Скандального суддю Князєва нарешті звільнили з посади

Денис Молотов
Денис Молотов
Вища рада правосуддя звільнила суддю Князєва
Колишній суддя Касаційного адміністративного суду

У Вищій раді правосуддя повідомили, що звільнили суддю Касаційного адміністративного суду Всеволода Князєва за серйозне порушення дисциплінарних норм. Про це інформувала пресслужба ВРП у вівторок, 6 серпня.

«Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України”, – йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначимо, що 17 липня Вищий антикорупційний суд продовжив для Князєва строк дії процесуальних обов’язків до 17 вересня.

Нагадаємо, у травні 2023 року НАБУ задокументувало отримання головою Верховного суду Всеволодом Князєвим хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. У грудні Печерський районний суд Києва визнав Князєва винним у порушенні обмежень щодо одержання подарунків, встановлених законом. Суд зобов’язав його сплатити штраф у розмірі 2 550 гривень та конфіскував подарунок вартістю 906 600 гривень.

Врешті, у лютому 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила (не звільнили) Князєва від здійснення правосуддя як судді Верховного Суду через притягнення його до кримінальної відповідальності.

📌 Також раніше повідомлялось, що за інформацією поліції в ТЦК та СП Тернопільської області вимагали гроші, били та викрадали людей.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Князєва

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