Субота, 15 Листопада, 2025
Колаборант з Луганська постане перед судом за примусову мобілізацію

Колаборант з Луганська постане перед судом за примусову мобілізацію

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта з Луганська, який на тимчасово окупованій території (ТОТ) забезпечував російське військо так званим «мобілізаційним ресурсом». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами слідства, фігурант є колишнім бойовиком незаконних збройних формувань «лнр». Після 2014 року він отримав посаду «заступника воєнкома лнр», а вже з початком повномасштабної агресії був призначений на роль так званого «військового комісара міста Луганська лнр».

Виконуючи вказівки представників міноборони рф та накази гауляйтера леоніда пасічника, зловмисник організував у захопленому місті примусову «мобілізацію» чоловіків. Його підлеглі відстежували цивільних, затримували їх та силоміць доставляли до пунктів збору. Мобілізованих, без належної військової підготовки, відправляли воювати проти України у складі збройних сил рф.

Колаборант з Луганська постане перед судом за примусову мобілізацію ☝️ Такі дії грубо порушують Конституцію України, Женевську конвенцію 1949 року та норми міжнародного гуманітарного права. Вони офіційно кваліфікуються як воєнний злочин.

На основі отриманої доказової бази, слідчими СБУ до суду скеровано обвинувальний акт щодо фігуранта за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — «порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

У серпні 2025 року за аналогічними статтями було заочно засуджено до 11 років ув’язнення ще одного пособника окупантів — «начальника відділу військового комісаріату по Артемівському та Кам’янобрідському районам м. Луганська». (детальніше за 👉 посиланням)

Наразі обидва фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованих територіях. СБУ наголошує, що тривають оперативні заходи для їхнього затримання та подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.

Слідчі дії виконували співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

📌 Також нагадаємо, що співробітники 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжують ефективно працювати – як безпосередньо на лінії фронту, так і в глибокому тилу противника.

