В СБУ повідомили про «запальний жовтень» для окупантів

Денис Молотов
Денис Молотов
Співробітники 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжують ефективно працювати – як безпосередньо на лінії фронту, так і в глибокому тилу противника. Про це повідомила пресслужба СБУ в луганській області.

У жовтні бійці СБУ послідовно нищили ворожу логістику й техніку, які рашисти зосередили на тимчасово окупованій Луганщині:

▪ у Воєводівці поблизу Сіверськодонецька удари бойових дронів СБУ знищили польовий склад боєприпасів;

▪ у Старобільську разом із підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ знищено запаси пального та спеціальне обладнання на ворожому складі ПММ;

▪ у Троїцькому районі наші безпілотники вивели з ладу військові об’єкти противника, призначені для управління силами на півночі Луганщини та ремонту військової техніки;

▪ у Щастинському районі спалено устаткування автоматизованого управління залізницею на ділянці, якою ворог систематично постачав боєприпаси та продовольство до Щастя й Новоайдару;

▪ на напрямку Лисичанськ-Бахмут нанесено вогневе ураження по чотирьох пунктах дислокації екіпажів ворожих БпЛА.

Кожен такий удар виснажує ворога, ускладнює його логістику і не дає вчасно підвозити боєприпаси, пальне та підкріплення. А знищені дрони більше не зможуть атакувати наші позиції.

Тим часом за матеріалами СБУ до 15 років ув’язнення засуджено зрадника, який воював на боці окупантів та обстрілював позиції ЗСУ з території Лисичанського НПЗ, (детальніше за 👉 посиланням). Бойовик потрапив у полон у жовтні 2024 р. під час бойових дій на Донеччині.

А інформатор фсб рф, який корегував авіаційні та ракетні удари рашистів на Краматорському напрямку, отримав 10 років за ґратами. У ході затримання у ворожого агента вилучено бойову гранату. Він тримав її при собі на випадок викриття, щоб застосувати проти правоохоронців (детальніше за 👉 посиланням).

Загалом упродовж 2024-2025 років за матеріалами 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях суди винесли вироки 16 ворожим поплічникам. Ворожих агентів засуджено за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), до 8-15 років позбавлення волі. Ще одну фігурантку засуджено до довічного ув’язнення (детальніше за 👉посиланням).

☝️ Також нагадаємо, що СБУ продовжує системну роботу з викриття колаборантів та зрадників, які сприяли окупаційній владі рф у проведенні незаконних «виборів» і псевдореферендумів на Луганщині.

 

