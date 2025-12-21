Неділя, 21 Грудня, 2025
Кіпр зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді ЄС

Денис Молотов
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс, фото з відкритих джерел

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що підтримка України стане одним із ключових пріоритетів його країни під час головування у Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться 1 січня 2026 року. Про це він повідомив у неділю під час презентації пріоритетів кіпрського головування на першу половину 2026 року.

☝️ Кіпрський лідер наголосив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну наочно продемонструвало нагальну потребу в посиленні європейської архітектури безпеки. Також у зміцненні оборонної готовності ЄС та його здатності захищати власних громадян і стратегічні інтереси.

📢 «Протягом наступних шести місяців підтримка України залишатиметься пріоритетом для кіпрського головування. Звичайно, не могло бути інакше, з огляду на те, що ми, Кіпр, Республіка Кіпр, маємо безпосереднє уявлення про те, що означає вторгнення, що означає окупація, що означає порушення основних принципів і прав», — наголосив Христодулідіс.

За його словами, Кіпр під час головування активно сприятиме швидкому впровадженню «білої книги» щодо майбутнього європейської оборони. А також реалізації супутньої дорожньої карти, метою якої є досягнення повної оборонної готовності Європейського Союзу до 2030 року.

📢 «Ми будемо діяти з реалізмом та амбіціями. Ми повністю переконані, що Європа може і повинна відповісти на виклики нашого часу», — підкреслив президент Кіпру.

Головування у Раді ЄС здійснюється на ротаційній основі. Відповідно до цього, кожна держава-член Євросоюзу по черзі головує в Раді протягом шести місяців. Кіпр замінить головування Данії з 1 січня 2026 року.

Держава, що головує, відповідає за організацію та проведення засідань Ради ЄС (за винятком Ради із закордонних справ), формує порядок денний, визначає політичні пріоритети на пів року та виступає посередником у переговорах між країнами-членами.

Нагадаємо, 4 грудня шостий президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з Нікосом Христодулідісом, який перебував із візитом у Києві, заявив, що Україна розраховує на відчутний прогрес у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу вже найближчими місяцями.

e-mail: admin@irtafax.com

