Кількість загиблих у Тернополі зросла: знайшли тіло ще однієї жінки

У суботу, 22 листопада, у Тернополі під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники дістали тіло ще однієї жінки. Таким чином, кількість загиблих у Тернополі від російського ракетного удару зросла до 33. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

📢 «Пошуково-рятувальні роботи тривають у Тернополі четверту добу. Близько 16:00 рятувальники знайшли тіло жінки. Таким чином, кількість загиблих зросла до 33», — зазначили у ДСНС.

Міський голова Сергій Надал уточнив, що наразі підтверджено смерть 33 людей, серед яких 6 дітей. Травмовано 94 людини, включно з 18 дітьми. Крім того, безвісти зниклими залишаються 6 людей, серед них одна дитина.

Раніше рятувальники повідомляли про виявлення тіла іншої жінки під завалами багатоповерхівки.

📢 «Станом на ранок кількість загиблих у Тернополі зросла до 32 осіб, серед них 6 дітей. Постраждали 94 людини, з них 18 дітей. Безвісти зниклими вважаються 7 осіб. Підрозділи ДСНС безперервно продовжують аварійно-рятувальні роботи», — зазначали у відомстві.

Трагедія сталася уночі 19 листопада. Під час масованої атаки російські війська вдарили по місту безпілотниками та крилатими ракетами. Пошкоджено житлові будинки на вулицях Стуса та 15 Квітня: один дев’ятиповерховий будинок було зруйновано, в іншому спалахнула пожежа.

За інформацією Повітряних сил Збройних сил України, по житлових кварталах влучили крилаті ракети Х-101, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС та чотирма Ту-160МС, що діяли з Вологодської та Астраханської областей росії.