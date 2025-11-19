Наслідки атаки на Тернопіль: кількість поранених зросла

У Тернополі тривають аварійно-рятувальні роботи після чергової масованої російської атаки. Кількість поранених зросла до 92, серед них 18 дітей, повідомила ДСНС України у середу, 19 листопада.

За даними відомства:

📢 «Наразі відомо про 25 загиблих (в тому числі троє дітей) та 92 поранених, з них 18 дітей. Надзвичайники врятували 46 людей, з них сім дітей», – йдеться у повідомленні.

Зараз на місцях працюють 13 психологів ДСНС, які надали допомогу 145 людям. Розгорнуті Пункти незламності, до яких уже звернулися 12 осіб, серед них дві сім’ї потребують забезпечення житлом.

Волонтери підвезли продукти та предмети першої потреби, організовано польову кухню.

Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені майже 200 рятувальників із різних регіонів України та понад 50 одиниць техніки ДСНС. Це одні з найбільш масштабних рятувальних робіт у регіоні цього року.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що вдалося врятувати близько 50 людей, а два під’їзди одного з будинків повністю вигоріли.

📢 «Це трагедія, яка сколихнула не лише Тернопіль, а й усю Україну», — наголосив він.

Рятувальники працюють максимально обережно, щоб не завдати шкоди тим, хто може залишатися під завалами.

✔️ На рівні між п’ятим і шостим поверхами вдалося почути та встановити контакт із 20-річним чоловіком. Він затиснутий у бетонних конструкціях, але живий.

📢 «Ми сподіваємося, що всіх, хто вижив, вдасться врятувати», — зазначив Глава МВС.

Клименко додав, що в місті розгорнуті польові кухні й Пункти Незламності, працюють бригади екстреної медичної допомоги та психологи, а місцева влада, рятувальники й правоохоронці працюють цілодобово.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська запустили по Україні 48 ракет і 476 безпілотників, переважно атакуючи енергетичні об’єкти. Більшість повітряних цілей була знищена.

Найбільше постраждав саме Тернопіль, де раніше повідомляли про 25 загиблих і 73 поранених. Постраждали також майже 50 осіб у Харкові.

👉 Також нагадаємо, що у четвер в Україні збільшать обсяг обмежень електропостачання. В Укренерго наголосили, що запровадження таких графіків відключень стало наслідком сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі.