Кількість загиблих у Тернополі зросла: серед жертв шестеро дітей

У Тернополі кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до 31. Рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла — жінки та двох дітей. Про це повідомила Нацполіція та ДСНС України у п’ятницю, 21 листопада.

📢 «З-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей. Кількість загиблих – 31 особа, серед них – шестеро дітей. Травмованих – 94, у тому числі 18 дітей», — повідомила Нацполіція. Усі екстрені служби продовжують працювати на місці обстрілу безперервно.

1 з 4

На місці трагедії постійно чергують психологи — фахівці поліції та інших служб надають людям невідкладну допомогу.

📢 «Ще одна родина, життя якої забрала росія… Чоловік три дні чекав біля руїн будинку у Тернополі, з надією, що рятувальники знайдуть його дружину і двох дітей. На жаль, дива не сталося: жінка, півторарічний син та 6-річна донька загинули. Їх вбила російська ракета. Ніякі слова зараз не втамують біль від горя…На місці пошуково-рятувальних робіт працюють психологи ДСНС. Наразі за допомогою до них звернулися 388 людей», – повідомили рятувальники ДСНС.

1 з 5

Триває ідентифікація тіл загиблих та пошук осіб, які досі вважаються зниклими безвісти. Наразі їх 13. Роботи з розбору завалів і надалі тривають, рятувальники працюють цілодобово.

21 листопада. У Тернополі триває третя доба безперервних пошуково-рятувальних робіт на місці ворожого удару.

Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою. Загальна площа робіт становить близько 1050 м².

Станом на 7 ранку вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття.

До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальника.

☝️Нагадаємо, 19 листопада росія завдала удару ракетами Х-101 по двох житлових будинках у Тернополі. Спершу повідомлялося про 28 загиблих і 94 поранених.