Кількість загиблих та поранених після удару по Слов’янську зросла

Удар по Слов’янську, завданий російськими керованими авіабомбами (КАБи), призвів до зростання кількості жертв. За оновленими даними, загинули чотири людини, ще 20 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у Telegram у вівторок, 10 березня.

📢 «Щонайменше четверо загиблих і 16 поранених – такі попередні наслідки ранкового удару по Слов’янську. Серед поранених – 14-річна дівчина», – зазначив він раніше.

За даними обласної влади, російські війська скинули на місто три керовані авіабомби, вдаривши по центральній частині Слов’янська.

Станом на 15:30 кількість постраждалих зросла до 20 людей, тоді як кількість загиблих залишилася незмінною.

📢 «Кількість поранених у Слов’янську зросла до 20, кількість загиблих не змінилася. Така інформація станом на 15:30», – повідомив Філашкін.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, приватний будинок, адміністративну будівлю та близько 20 автомобілів.

На місці події працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Остаточну кількість постраждалих і масштаби руйнувань ще встановлюють.

📢 «На місці обстрілу рятувальники деблокували 2 людей з-під завалів пошкодженої триповерхівки та передали їх медикам. Ще 6 осіб евакуювали з заблокованих квартир, надавши необхідну домедичну допомогу. Крім того, вогнеборці ліквідували пожежу двох автомобілів, що спалахнули внаслідок удару», – йдеться у повідомленні рятувальників ДСНС.

Раніше повідомлялося, що після ранкового авіаудару загинули двоє людей, ще 17 отримали поранення. За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про воєнний злочин (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 4 березня російські війська також бомбардували Слов’янськ. Тоді загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення, а понад 60 будинків були пошкоджені.

Раніше у місті затримали чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів. У його будинку правоохоронці виявили підземний сховок, який він облаштував, щоб дочекатися російських військ у разі бойових дій на вулицях міста.