ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

росіяни вдарили КАБами по Слов’янську: є загиблі та поранені

Денис Молотов
росіяни вдарили КАБами по Слов’янську: є загиблі та поранені 06
Фото: наслідки російського авіаудару по центру Слов'янська / Донецька обласна прокуратура / 10.03.2026

Окупаційні російські війська завдали авіаудару по Слов’янську в Донецькій області, внаслідок якого загинули двоє цивільних, а щонайменше 17 людей отримали поранення. Про це 10 березня повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

За його словами, близько 9:15 російські військові скинули на місто три керовані авіабомби (КАБ).

📢 «Сьогодні вранці, близько 9:15, ворог завдав авіаудару трьома керованими авіабомбами (КАБ) по центральній частині міста. Дві людини загинули. Наразі відомо про 11 поранених. Серед них — чотирнадцятирічна дівчинка», — написав Лях.

Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше шість багатоповерхових будинків та десять автомобілів.

Водночас Донецька обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Правоохоронці зазначили, що остаточні наслідки російської атаки ще встановлюються.

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею про воєнні злочини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 4 березня російські війська також бомбардували Слов’янськ. Тоді загинув один чоловік, ще двоє людей отримали поранення, а понад 60 будинків були пошкоджені.

Раніше правоохоронці затримали у Слов’янську чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів. Під час обшуку в його помешканні виявили підземний сховок, який він облаштував, щоб дочекатися російських військ у разі боїв на вулицях міста.

👉 Також нагадаємо, що російські війська 8 березня завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки загинув чоловік.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Новий прем’єр Нідерландів уперше відвідав Україну

ВАЖЛИВО

Чоловік перетнув кордон України з Румунією на власному літаку

КОРДОН

Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ударами – що відомо на 6-й день війни

КОРДОН

На росії атаковано хімічний завод «Уралхім»

ВАЖЛИВО

США закликали своїх громадян залишити Близький Схід

ПОЛІТИКА

ППО України відбила масштабну комбіновану атаку росії

ВАЖЛИВО

Зеленський запровадив санкції проти російських суддів за вироки військовополоненим та проти компаній

ПОДІЇ

Дрон рф атакував судно в порту Чорноморськ

ВІЙНА

ОАЕ вперше завдали удару по території Ірану — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Тристоронні переговори з рф відкладаються — Зеленський

ВАЖЛИВО

Ізраїль повідомив про нові удари по Тегерану та Бейруту – що серед цілей

ПОДІЇ

Україна проти участі росії у Венеційській бієнале – спільна заява МЗС і Мінекономіки

ПОДІЇ

Війна на Близькому Сході може призвести до дефіциту ракет PAC-3 для України

ВАЖЛИВО

Війна на Близькому Сході вступає у 8-й день – що відомо по країнах на ранок

ПОДІЇ

Відновлення влади на ТОТ: робоча підгрупа обговорила ключові кроки

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип