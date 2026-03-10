росіяни вдарили КАБами по Слов’янську: є загиблі та поранені

Окупаційні російські війська завдали авіаудару по Слов’янську в Донецькій області, внаслідок якого загинули двоє цивільних, а щонайменше 17 людей отримали поранення. Про це 10 березня повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

За його словами, близько 9:15 російські військові скинули на місто три керовані авіабомби (КАБ).

📢 «Сьогодні вранці, близько 9:15, ворог завдав авіаудару трьома керованими авіабомбами (КАБ) по центральній частині міста. Дві людини загинули. Наразі відомо про 11 поранених. Серед них — чотирнадцятирічна дівчинка», — написав Лях.

Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше шість багатоповерхових будинків та десять автомобілів.

Водночас Донецька обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Правоохоронці зазначили, що остаточні наслідки російської атаки ще встановлюються.

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею про воєнні злочини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

1 з 9

Нагадаємо, 4 березня російські війська також бомбардували Слов’янськ. Тоді загинув один чоловік, ще двоє людей отримали поранення, а понад 60 будинків були пошкоджені.

Раніше правоохоронці затримали у Слов’янську чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів. Під час обшуку в його помешканні виявили підземний сховок, який він облаштував, щоб дочекатися російських військ у разі боїв на вулицях міста.

👉 Також нагадаємо, що російські війська 8 березня завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки загинув чоловік.