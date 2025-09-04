35 країн готові надати Україні гарантії безпеки – Макрон

Станом на 4 вересня, 35 держав Світу, що входять до «Коаліції охочих», висловили готовність надати Україні гарантії безпеки. З них 26 країн погодилися або направити війська, або забезпечити певні засоби на підтримку сил гарантування миру. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з шостим президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

📢 «Ми пройшли великий шлях, наші керівники штабів тісно працювали і сьогодні я можу сказати – ми готові. Сьогодні в нас на столі є політична пропозиція, військова пропозиція і пропозиція, яка виходить від 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки», – наголосив Макрон.

За його словами, підхід «Коаліції охочих» складається з двох ключових елементів:

Перший стосується відсутності обмежень у формуванні та розвитку Збройних сил України. Учасники коаліції прагнуть надати Києву можливість відновити власну армію та забезпечити її такими спроможностями, щоб вона могла ефективно стримувати будь-яку потенційну агресію.

Другим елементом є сили гарантування безпеки.

📢 «Сьогодні 26 країн формально ангажувалися (інші висловили інтерес) надіслати або контингент в Україну, або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції для забезпечення безпеки на морі або в небі», – пояснив президент Франції.

Він підкреслив, що йдеться не про участь у війні проти росії, а про створення механізму, який має гарантувати мир. Макрон уточнив, що сили гарантування безпеки мають також послати кремлю стратегічний сигнал, аби запобігти повторному розгортанню війни.

📢 «Ми визначаємо зараз, де вони будуть позиціонуватися», – додав він.

Президент Франції запевнив, що у разі подальшої відмови москви від змістовних переговорів про мир Європа спільно зі США діятиме рішуче.

📢 «Ми всі подаємо сигнал, що тепер всі сигнали повинні перетворитися на реальність. Те, що було погоджено два тижні тому. Повинна бути зустріч на рівні президентів, потім тристороння зустріч і чотиристороння зустріч. Якщо росія і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, як з березня вона це робить, то ми разом з США йдемо на додаткові санкції і дамо чітку відповідь на цю відмову росії», – резюмував Макрон.

☝️ Нагадаємо, що цього дня в Парижі відбулося засідання учасників «Коаліції охочих», де понад 30 лідерів держав разом із керівництвом ЄС обговорили питання надання Україні гарантій безпеки. По завершенні саміту запланована розмова з президентом США Дональдом Трампом.

👉 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодні територіальні поступки не принесуть миру, а лише створять нові загрози для України та Європи. Про це він сказав у середу, 3 вересня, в інтерв’ю французькому виданню Le Point.