Четвер, 4 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

35 країн готові надати Україні гарантії безпеки – Макрон

Денис Молотов
Денис Молотов
35 країн готові надати Україні гарантії безпеки – Макрон

Станом на 4 вересня, 35 держав Світу, що входять до «Коаліції охочих», висловили готовність надати Україні гарантії безпеки. З них 26 країн погодилися або направити війська, або забезпечити певні засоби на підтримку сил гарантування миру. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з шостим президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

📢 «Ми пройшли великий шлях, наші керівники штабів тісно працювали і сьогодні я можу сказати – ми готові. Сьогодні в нас на столі є політична пропозиція, військова пропозиція і пропозиція, яка виходить від 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки», – наголосив Макрон.

За його словами, підхід «Коаліції охочих» складається з двох ключових елементів:
  • Перший стосується відсутності обмежень у формуванні та розвитку Збройних сил України. Учасники коаліції прагнуть надати Києву можливість відновити власну армію та забезпечити її такими спроможностями, щоб вона могла ефективно стримувати будь-яку потенційну агресію.
  • Другим елементом є сили гарантування безпеки.

📢 «Сьогодні 26 країн формально ангажувалися (інші висловили інтерес) надіслати або контингент в Україну, або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції для забезпечення безпеки на морі або в небі», – пояснив президент Франції.

Він підкреслив, що йдеться не про участь у війні проти росії, а про створення механізму, який має гарантувати мир. Макрон уточнив, що сили гарантування безпеки мають також послати кремлю стратегічний сигнал, аби запобігти повторному розгортанню війни.

📢 «Ми визначаємо зараз, де вони будуть позиціонуватися», – додав він.

Президент Франції запевнив, що у разі подальшої відмови москви від змістовних переговорів про мир Європа спільно зі США діятиме рішуче.

📢 «Ми всі подаємо сигнал, що тепер всі сигнали повинні перетворитися на реальність. Те, що було погоджено два тижні тому. Повинна бути зустріч на рівні президентів, потім тристороння зустріч і чотиристороння зустріч. Якщо росія і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, як з березня вона це робить, то ми разом з США йдемо на додаткові санкції і дамо чітку відповідь на цю відмову росії», – резюмував Макрон.

☝️ Нагадаємо, що цього дня в Парижі відбулося засідання учасників «Коаліції охочих», де понад 30 лідерів держав разом із керівництвом ЄС обговорили питання надання Україні гарантій безпеки. По завершенні саміту запланована розмова з президентом США Дональдом Трампом.

👉 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодні територіальні поступки не принесуть миру, а лише створять нові загрози для України та Європи. Про це він сказав у середу, 3 вересня, в інтерв’ю французькому виданню Le Point.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

США незадоволені фінансуванням війни кремля через європейські нафтозакупівлі

ПОЛІТИКА

«Коаліція охочих» готова передати Україні ракети великої дальності

ВАЖЛИВО

Для школярів Луганщини провели заняття «Безпечна дорога дитинства»

ЛУГАНЩИНА

НАТО закликає не перебільшувати можливості путіна

ВАЖЛИВО

За співпрацю з ворогом: «посадовцю лнр» загрожує до 10 років ув’язнення

КРИМІНАЛ

На Київщині планують будівництво житла для ВПО з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Чоловіки на Волині відібрали зброю в працівників ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Ракетна атака по гуманітарній місії під Черніговом: є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 54 бойових зіткнення, ворог активно діє на чотирьох напрямках

ВІЙНА

путін використає захоплені території як плацдарм проти ЄС – Зеленський

ВАЖЛИВО

Міжнародні резерви України у серпні зросли на понад $3 млрд – НБУ

ВАЖЛИВО

У Дніпрі відкрили новий «Кабінет турботи про ветерана» – Луганська ОВА

ЛУГАНЩИНА

Верховна Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

ВАЖЛИВО

Сі Цзіньпін та диктатор путін говорили про безсмертя та біотехнології

ПОДІЇ

Ворог завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів за добу: зафіксовано 180 боєзіткнень – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"