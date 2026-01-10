Субота, 10 Січня, 2026
Хмара доповів Зеленському про бойові операції Служби безпеки

Денис Молотов
Фото: Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України (СБУ) Євген Хмара.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України (СБУ) Євген Хмара 10 січня доповів шостому президентові України Володимиру Зеленському про проведення спецоперацій відомства. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

📢 «Важливо, що наші бойові операції Служби безпеки України реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно», — зазначив президент.

За словами Зеленського, наразі передчасно розкривати подробиці цих операцій у публічному просторі, однак вони вже дали конкретні результати.

☝️ «Нові операції теж погоджені. Служба безпеки України продовжує протидію всім формам диверсій проти України, а також проявам колаборації з ворогом», — наголосив шостий глава держави.

Зеленський підкреслив, що будь-яка діяльність російських структур на території України системно блокується, а робота СБУ в цьому напрямі триває безперервно.

Фото: тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України (СБУ) Євген Хмара та Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали в Одесі агентку російської воєнної розвідки, яка коригувала ворожі удари по місту та поширювала проросійські наративи у соціальних мережах.

👉 Також було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України Євгенію Хмарі тимчасово виконувати обов’язки голови СБУ.

