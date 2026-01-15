Четвер, 15 Січня, 2026
Харків під ударом: зруйновано критичний енергетичний об’єкт

Денис Молотов
Харків під ударом: зруйновано критичний енергетичний об’єкт
Фото ілюстративне: наслідки попередніх російських атак на Харківщину.

У Харкові пролунали потужні вибухи внаслідок чергової російської атаки. Окупанти завдали удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури, повністю його зруйнувавши. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

📢 «Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб звести до мінімуму наслідки ворожих ударів та утримати керованість ситуації», — написав Терехов.

☝️ За словами мера, комунальні служби та енергетики не вперше змушені працювати в умовах надзвичайної складності.

Місто готувалося до різних сценаріїв, і наразі всі служби діють чітко та відповідально, запевнив очільник Харкова.

Про складну ситуацію в енергетичній сфері та наслідки ворожої атаки також повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

📢 «Усі профільні служби переведено в посилений режим роботи після чергової атаки ворога по нашій енергетиці. Наразі з’ясовуємо масштаби руйнувань та наслідки ударів. В Харкові та області діють планові відключення світла. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Загроза ворожих ударів зберігається постійно», — йдеться в офіційному повідомленні.

⚠️ Влада закликає мешканців міста та області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 13 січня російські війська вдарили безпілотником по Харкову — тоді постраждала 16-річна дівчинка. Того ж дня внаслідок атаки рф було зруйновано термінал «Нової пошти», загинули чотири людини.

👉 Також шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 січня, провів селекторну нараду, присвячену надзвичайній ситуації в енергетиці.

