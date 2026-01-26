Карні відповів Трампу на погрози 100% мит через Китай

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відреагував на погрозу президента США Дональда Трампа запровадити 100% тарифи на канадські товари у разі укладення Оттавою торговельної угоди з Китаєм. Про це повідомляє CBC News у неділю, 25 січня.

📢 «Канада не може домовлятися про повноцінну торговельну угоду з Китаєм через зобов’язання в межах USMCA — тристороннього договору між Канадою, США та Мексикою», — заявив Карні.

Прем’єр нагадав, що USMCA передбачає обов’язок завчасного інформування партнерів, якщо одна зі сторін має намір укласти торговельну угоду з державою з неринковою економікою. До таких економік відносять й Китай.

За словами Карні, контакти між Оттавою та Пекіном мали виключно обмежений характер. Вони стосувалися врегулювання окремих торговельних суперечок, які накопичилися протягом останніх років. Зокрема, йшлося про постачання китайських електромобілів, аграрної продукції та рибних товарів.

📢 «Ми вирішили кілька проблем у торгівлі з Китаєм. Але це не має нічого спільного з угодою про вільну торгівлю», — пояснив глава канадського уряду.

Карні підкреслив, що Канада повністю дотримується міжнародних зобов’язань. До того ж Канада не планує дій, які могли б поставити під сумнів співпрацю зі Сполученими Штатами.

👉 Нагадаємо, Дональд Трамп раніше пригрозив запровадженням 100% мита на всі канадські товари у відповідь на можливу торговельну угоду між Канадою та Китаєм.

📌 Також стало відомо, що Індія планує суттєво знизити мита на автомобілі з Європейського Союзу.