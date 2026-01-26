Індія готується скоротити імпортні мита на авто з Євросоюзу

Індія планує суттєво знизити мита на автомобілі з Європейського Союзу в межах майбутньої торговельної угоди між сторонами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За даними співрозмовників агентства, Індія та ЄС готуються підписати угоду про вільну торгівлю, яку в переговорах називають «матір’ю всіх угод».

☝️ Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді погодився негайно знизити імпортне мито на обмежену кількість автомобілів з країн ЄС із митною вартістю понад 15 тисяч євро — з нинішніх 70–110% до 40%. У подальшому ставки планують поступово зменшити до 10%.

Водночас як зазначають джерела, зниження мит не поширюватиметься на електромобілі протягом перших п’яти років після набрання угодою чинності. Лише після цього для них застосовуватимуться аналогічні тарифні ставки. Таке рішення пов’язане з бажанням Індії захистити інвестиції власних автовиробників.

📌 За інформацією Reuters, Індія та ЄС можуть оголосити про завершення переговорів уже у наступний вівторок. Після цього сторонам належить фіналізувати технічні деталі та пройти процедури ратифікації угоди.

Своєю чергою, міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи домовленості, заявив, що Європа фактично фінансує війну проти самої себе, купуючи російську нафту через Індію.

📢 «США пішли на набагато більші жертви, ніж європейці. Ми ввели 25-відсоткові мита на Індію за купівлю російської нафти. Вгадайте, що сталося минулого тижня? Європейці підписали торговельну угоду з Індією», — заявив він, інформує ABC News.