Кадрові зміни: Україна відкликала послів з двох країн

Звільнення послів України відбулося у понеділок, 2 лютого. Шостий президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази, які оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документами, Ірину Костюк звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України на Кубі.

Іншим указом президент звільнив Юрія Пивоварова з посади посла України в Сенегалі. Також припинено його повноваження як посла України за сумісництвом одразу в кількох державах Африки:

Ліберії;

Кот-д’Івуарі;

Гвінейській Республіці;

Гвінеї-Бісау.

Причини кадрових рішень офіційно не повідомляються. Також наразі не оприлюднено інформацію про можливих наступників звільнених дипломатів.

📌 Нагадаємо, 27 листопада шостий президент України Зеленський призначив Олександра Литвиненка послом України в Сербії.

📌 20 жовтня розпочав роботу новий посол України у Південно-Африканській Республіці (ПАР).

📌 Шостий президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом України у Великій Британії, ексголовнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.