Вівторок, 3 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Кадрові зміни: Україна відкликала послів з двох країн

Денис Молотов
Кадрові зміни: Україна відкликала послів з двох країн
Посольство України на Кубі. Ілюстративне фото: МЗС України

Звільнення послів України відбулося у понеділок, 2 лютого. Шостий президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази, які оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документами, Ірину Костюк звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України на Кубі.

Іншим указом президент звільнив Юрія Пивоварова з посади посла України в Сенегалі. Також припинено його повноваження як посла України за сумісництвом одразу в кількох державах Африки:

  • Ліберії;
  • Кот-д’Івуарі;
  • Гвінейській Республіці;
  • Гвінеї-Бісау.

Причини кадрових рішень офіційно не повідомляються. Також наразі не оприлюднено інформацію про можливих наступників звільнених дипломатів.

📌 Нагадаємо, 27 листопада шостий президент України Зеленський призначив Олександра Литвиненка послом України в Сербії.

📌 20 жовтня розпочав роботу новий посол України у Південно-Африканській Республіці (ПАР).

📌 Шостий президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом України у Великій Британії, ексголовнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Керівнику «спецпідготовки» «мвд рф» на Луганщині оголосили підозру

КРИМІНАЛ

Атака по пасажирському поїзду на Харківщині: виявлено фрагменти п’яти тіл

ВІЙНА

Понад 300 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

ПОДІЇ

Україна отримає додаткові Mirage 2000-5 і ракети ППО від Франції

ВЛАДА

“Мені більше підходить роль розвідника під прикриттям журналіста”: журналісткою-агенткою кдб виявилась Інна Кардаш

ПОДІЇ

Понад 600 житлових будинків у Києві досі без опалення після російських ударів

СУСПІЛЬСТВО

Мінцифри спростувало інформацію про кібератаку на енергосистему України

ВАЖЛИВО

У Києві зникло водопостачання через аварію в енергосистемі

ПОДІЇ

На росії розбився літак, усі загинули

ПОДІЇ

Файли Епштейна: ЗМІ заявили про його роботу на росію

СУСПІЛЬСТВО

15 років тюрми загрожує зрадникам з окупаційної «поліції» рф на Луганщині

КРИМІНАЛ

Чарівний Світ Менеджменту та Інновацій на Вашому Порозі!

СУСПІЛЬСТВО

Здебільшого кримчани: встановлено імена всіх, хто пішов разом із крейсером “москва”

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 268 бойових зіткнень, ворог застосував 2,5 тис. дронів-камікадзе

ВІЙНА

Атака рф на Київщину: у Білогородській громаді загинули двоє людей

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ