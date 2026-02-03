Кадрові зміни: Україна відкликала послів з двох країн

Звільнення послів України відбулося у понеділок, 2 лютого. Шостий президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази, які оприлюднили на офіційному сайті глави держави.
Згідно з документами, Ірину Костюк звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України на Кубі.
Іншим указом президент звільнив Юрія Пивоварова з посади посла України в Сенегалі. Також припинено його повноваження як посла України за сумісництвом одразу в кількох державах Африки:
- Ліберії;
- Кот-д’Івуарі;
- Гвінейській Республіці;
- Гвінеї-Бісау.
Причини кадрових рішень офіційно не повідомляються. Також наразі не оприлюднено інформацію про можливих наступників звільнених дипломатів.
📌 Нагадаємо, 27 листопада шостий президент України Зеленський призначив Олександра Литвиненка послом України в Сербії.
📌 20 жовтня розпочав роботу новий посол України у Південно-Африканській Республіці (ПАР).
📌 Шостий президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом України у Великій Британії, ексголовнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.