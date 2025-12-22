Кабмін затвердив правила роботи оновленого Реєстру зброярів

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що регламентує створення та функціонування оновленого Реєстру зброярів — електронної бази виробників і постачальників товарів, робіт та послуг оборонного призначення. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, ухвалене рішення є складовою Державної антикорупційної програми та частиною системних змін, спрямованих на цифровізацію оборонної сфери.

📢 «Це рішення — частина Державної антикорупційної програми і нашого системного руху до сучасної, ефективної цифрової екосистеми, яка працює на потреби війська», — наголосив він.

Основною метою впровадження електронного Реєстру зброярів є підвищення прозорості та ефективності оборонних закупівель, зменшення ризиків укладення контрактів із недобросовісними постачальниками. А також стимулювання чесної конкуренції в оборонно-промисловому комплексі.

Очікується, що після запуску Реєстр стане:

для замовників – актуальним і захищеним довідником постачальників з інструментами оцінки ризиків;

– актуальним і захищеним довідником постачальників з інструментами оцінки ризиків; для виробників — створить більш прозорі та зрозумілі умови участі в оборонних закупівлях;

— створить більш прозорі та зрозумілі умови участі в оборонних закупівлях; для військово-політичного керівництва в перспективі – забезпечить повну картину спроможностей оборонної промисловості для ухвалення управлінських рішень.

☝️ У Міноборони уточнили, що Реєстр зброярів функціонуватиме як закрита система з розподіленими правами доступу. Такий підхід має мінімізувати ризики витоку чутливої інформації та забезпечити захищене середовище для взаємодії всіх учасників процесу. Постанову ухвалено на виконання положень Державної антикорупційної програми.

