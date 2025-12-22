Понеділок, 22 Грудня, 2025
Кабмін затвердив правила роботи оновленого Реєстру зброярів

Денис Молотов
Фото: Українська зброя. Модернізована САУ "Богдана"

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що регламентує створення та функціонування оновленого Реєстру зброярів — електронної бази виробників і постачальників товарів, робіт та послуг оборонного призначення. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, ухвалене рішення є складовою Державної антикорупційної програми та частиною системних змін, спрямованих на цифровізацію оборонної сфери.

📢 «Це рішення — частина Державної антикорупційної програми і нашого системного руху до сучасної, ефективної цифрової екосистеми, яка працює на потреби війська», — наголосив він.

Основною метою впровадження електронного Реєстру зброярів є підвищення прозорості та ефективності оборонних закупівель, зменшення ризиків укладення контрактів із недобросовісними постачальниками. А також стимулювання чесної конкуренції в оборонно-промисловому комплексі.

Очікується, що після запуску Реєстр стане:
  • для замовників – актуальним і захищеним довідником постачальників з інструментами оцінки ризиків;
  • для виробників — створить більш прозорі та зрозумілі умови участі в оборонних закупівлях;
  • для військово-політичного керівництва в перспективі – забезпечить повну картину спроможностей оборонної промисловості для ухвалення управлінських рішень.

☝️ У Міноборони уточнили, що Реєстр зброярів функціонуватиме як закрита система з розподіленими правами доступу. Такий підхід має мінімізувати ризики витоку чутливої інформації та забезпечити захищене середовище для взаємодії всіх учасників процесу. Постанову ухвалено на виконання положень Державної антикорупційної програми.

Кабмін затвердив правила роботи оновленого Реєстру зброярів 01
Фото: Міністерство оборони України

☝️Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533, який передбачає обмеження доступу до інформації про оборонні підприємства в державних реєстрах.

👉Також стало відомо, що по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, запроваджується система порайонного оповіщення повітряних тривог.

