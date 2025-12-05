Субота, 6 Грудня, 2025
Кабмін затвердив новий формат «мотиваційних контрактів» для ЗСУ

Денис Молотов
Кабмін затвердив новий формат «мотиваційних контрактів» для ЗСУ

Кабінет Міністрів 5 грудня підтримав законопроєкт, що передбачає перехід Сил оборони на контрактну модель комплектування через упровадження так званих «мотиваційних контрактів». Про це інформує Міністерство оборони України.

У документі зазначено, що можливість укладати контракти з підвищеним мотиваційним складником буде відкрита для двох категорій:

  • військовозобов’язаних, які перебувають у запасі;
  • військовослужбовців, котрі проходять службу за призовом під час мобілізації.

Законопроєкт пропонує запровадити гнучкі терміни контрактів у період дії особливого стану. Перший мотиваційний контракт планують укладати на строк від одного до п’яти років. Тоді як наступні — на період від одного до десяти років, але не довше, ніж дозволяє граничний вік для перебування на військовій службі.

Окремо підкреслюється важлива соціальна гарантія — поява нової підстави для отримання відстрочки від призову. Законопроєктом передбачено зміни до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що надають право на 12-місячну відстрочку від призову після звільнення зі служби за мотиваційним контрактом. Винятком стануть лише контракти тривалістю один рік.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті Державного бюджету на 2026 рік не передбачено підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, однак уряд працює над покращенням умов служби за контрактом.

👉 Також нагадаємо, що від початку цієї доби, 5 грудня, на фронті відбулося 106 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках.

