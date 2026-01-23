П’ятниця, 23 Січня, 2026
Понад $850 тисяч готівки знайшли під час обшуку на митному пості Луцьк

Денис Молотов
Понад 0 тисяч готівки знайшли під час обшуку на митному пості Луцьк
фото: НАБУ та САП

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшук на митному пості Луцьк Волинської митниці, під час якого було виявлено та вилучено понад 850 тисяч доларів США. Про це НАБУ повідомило у четвер, 22 січня.

У відомстві зазначили, що слідчі дії проводилися детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

📢 «У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості Луцьк Волинської митниці, а також на інших об’єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу», – йдеться в офіційному повідомленні.

Понад 0 тисяч готівки знайшли під час обшуку на митному пості Луцьк 02
фото: НАБУ та САП

Саме під час обшуку одного з таких об’єктів було виявлено та вилучено понад $850 тисяч готівкою.

☝️ У НАБУ наголосили, що всі слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Наразі жодну особу не затримано, а повідомлення про підозру не вручалися.

Інші подробиці справи наразі не розголошуються з метою збереження таємниці досудового розслідування.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк заявив у Telegram, що на оприлюднених фото з місця обшуку зафіксована так звана «чорна каса» Волинської митниці, пов’язана з імпортними операціями.

📢 «За один місяць – говорять за грудень», – зазначив він.

Понад 0 тисяч готівки знайшли під час обшуку на митному пості Луцьк 01
фото: НАБУ та САП

Нагадаємо, раніше цього ж дня стало відомо, що НАБУ та САП викрили систематичне хабарництво серед топпосадовців Державної прикордонної служби України. Серед фігурантів справи – колишній очільник ДПСУ Сергій Дейнеко, якого було звільнено на початку січня.

Крім того, журналіст Віталій Глагода повідомляв про масштабні обшуки у прикордонників на Закарпатті, які несуть службу на пункті пропуску «Тиса».

👉 Також раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про вручення підозри керівниці парламентської фракції «Батьківщина» у справі щодо спроби підкупу народних депутатів України.

