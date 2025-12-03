Італійський уряд відклав розгляд декрету щодо військової допомоги Україні

Уряд Італії тимчасово відклав розгляд декрету, що надає змогу продовжити військову допомогу Україні у 2026 році. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в уряді.

☝️ Причиною стало загострення напруженості в правлячій коаліції щодо подальшої підтримки українських військових. Прем’єрка Джорджа Мелоні неодноразово заявляла про намір надавати Україні допомогу до завершення війни, проте її заступник Маттео Сальвіні, лідер партії «Ліга», висловлює сумніви щодо необхідності продовження такої підтримки.

Джерела зазначають, що декрет про продовження військової допомоги Україні спочатку було включено до порядку денного наради в середу, 3 грудня. Планувалося, що документ підготує засідання Кабінету міністрів наступного дня. Проте його прибрали з порядку денного через «занадто насичену програму».

За інформацією ЗМІ, італійський уряд щороку ухвалює подібні декрети, щоб надавати пакети зброї для України без необхідності прямого схвалення парламентом. Поточний документ діє до кінця року.

Після ухвалення урядом новий декрет набере чинності негайно, однак потім має бути ратифікований парламентом протягом 60 днів.

👉 Нагадаємо, 1 грудня Італія оприлюднила указ щодо нового пакета військової допомоги для України, що включає постачання озброєння та логістичної підтримки.