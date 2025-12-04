Четвер, 4 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Італія відмовляється від фінансування зброї для України

Денис Молотов
Італія відмовляється від фінансування зброї для України

Міністр закордонних справ та віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна не буде брати участь у програмі НАТО щодо закупівлі американської зброї для України PURL. Така заява пролунала, начебто, з огляду на триваючі «мирні переговори». Про це у середу, 3 грудня, пише інформаційна агенція Bloomberg.

У публікації зазначається, що відповідну заяву Антоніо Таяні зробив у Брюсселі, підкресливши:

📢 «якщо сторони вийдуть на конкретні домовленості, необхідність у новому озброєнні “відпаде”».

Bloomberg наголошує, що позиція Таяні стала одним із найчіткіших свідчень зміни підходу в Римі. Уряд країни стикається з нестачею ресурсів та внутрішніми суперечностями всередині коаліції. Попри офіційні запевнення, що підтримка України продовжиться, саме Італія вперше серед європейських столиць відкрито натякнула на небажання постачати додаткове озброєння під час «мирних переговорів» про припинення вогню.

На тлі цих заяв нагадують, що напруженість у правлячій коаліції вже змусила уряд відкласти розгляд декрету, який мав дозволити продовжити військову допомогу Україні у 2026 році.

Прем’єр Джорджа Мелоні неодноразово говорила, що Італія підтримуватиме Київ «до завершення війни». Тоді, як її заступник Маттео Сальвіні, лідер партії «Ліга», висловлює сумніви щодо необхідності подальшої підтримки українських сил оборони.

Втім, попри суперечності, ще 1 грудня уряд Італії оприлюднив указ про новий пакет військової допомоги для України. Підкреслюється, що чинні програми підтримки залишаються в силі, навіть якщо участь в ініціативі PURL не планується.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Верховна Рада України ухвалила бюджет 2026

ВАЖЛИВО

МВФ вимагає від України непопулярних реформ – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Переговори у Флориді: Україна і США обговорюють «невирішені питання»

ВАЖЛИВО

Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках – карта від Генштабу

ПОДІЇ

На Покровському напрямку відбили вже 32 атаки, загалом на фронті стався 131 бій – Генштаб

ВІЙНА

Від Орбана, якого торкався путін, відмовився президент Польщі

ПОЛІТИКА

Зеленський звільнив Андрія Єрмака та анонсував перезавантаження ОП

ВАЖЛИВО

Атака рф по Київщині: наслідки у Вишневому та Броварах після нічного удару

ВІЙНА

Понад 40 порушень з боку ТЦК та СП зафіксували адвокати з 2022 року – звіт НААУ

ПОДІЇ

Як смак кави формує репутацію закладу: що варто знати власникам HoReCa

СУСПІЛЬСТВО

Італійський уряд відклав розгляд декрету щодо військової допомоги Україні

ПОЛІТИКА

Мати використовувала доньку для розповсюдження наркотиків

КРИМІНАЛ

Як Геґсет поставив під ризик операції США — звіт інспектора

ПОЛІТИКА

У НАБУ заявили про новий етап у гучній справі «Мідас»: ми не зупинимося

ВАЖЛИВО

Макрон пропонує Сі Цзіньпіну зупинити російські атаки по Україні

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ