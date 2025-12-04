Італія відмовляється від фінансування зброї для України

Міністр закордонних справ та віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна не буде брати участь у програмі НАТО щодо закупівлі американської зброї для України PURL. Така заява пролунала, начебто, з огляду на триваючі «мирні переговори». Про це у середу, 3 грудня, пише інформаційна агенція Bloomberg.

У публікації зазначається, що відповідну заяву Антоніо Таяні зробив у Брюсселі, підкресливши:

📢 «якщо сторони вийдуть на конкретні домовленості, необхідність у новому озброєнні “відпаде”».

Bloomberg наголошує, що позиція Таяні стала одним із найчіткіших свідчень зміни підходу в Римі. Уряд країни стикається з нестачею ресурсів та внутрішніми суперечностями всередині коаліції. Попри офіційні запевнення, що підтримка України продовжиться, саме Італія вперше серед європейських столиць відкрито натякнула на небажання постачати додаткове озброєння під час «мирних переговорів» про припинення вогню.

На тлі цих заяв нагадують, що напруженість у правлячій коаліції вже змусила уряд відкласти розгляд декрету, який мав дозволити продовжити військову допомогу Україні у 2026 році.

Прем’єр Джорджа Мелоні неодноразово говорила, що Італія підтримуватиме Київ «до завершення війни». Тоді, як її заступник Маттео Сальвіні, лідер партії «Ліга», висловлює сумніви щодо необхідності подальшої підтримки українських сил оборони.

Втім, попри суперечності, ще 1 грудня уряд Італії оприлюднив указ про новий пакет військової допомоги для України. Підкреслюється, що чинні програми підтримки залишаються в силі, навіть якщо участь в ініціативі PURL не планується.