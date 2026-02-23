Понеділок, 23 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Італія передала Україні партію потужних генераторів

Денис Молотов
Італія передала Україні партію потужних генераторів
Фото: Ambasciata d'Italia in Ucraina - Посольство Італії в Україні / 23.02.2026

В Україні надійшли з Італії десять потужних генераторів, переданих Департаментом цивільного захисту в межах домовленостей між прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та шостим президентом України Володимиром Зеленським. Про це поінформувало посольство Італії у понеділок, 23 лютого.

Посол Італії Карло Формоза зазначив, що мобільні генератори загальною потужністю 1,5 МВА дають змогу оперативно забезпечувати електроенергією об’єкти, які цього потребують.

Передане обладнання оснащене колесами, що дозволяє швидко переміщувати його відповідно до поточних потреб і підтримувати роботу критичної інфраструктури під час зимових холодів та російських атак.

Посол наголосив, що Італія продовжує надавати практичну допомогу українському населенню. Зокрема, підтримуючи найбільш уразливі категорії громадян і безперебійну роботу життєво важливих сервісів. Серед іншого вже поставлено понад 300 опалювальних котлів.

  • Нагадаємо, 4 лютого столиця отримала від Франції 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт, які планують передати для потреб Київтеплоенерго.
  • Раніше Україна також отримала від Німеччини партію енергетичної допомоги, яку переважно спрямують для потреб Києва.
  • Латвія передасть Україні повноцінну теплову електростанцію. Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Понад 1,4 тис. африканців воюють на боці москви – розвідка

ПОДІЇ

Судитимуть посадовців окупаційних адміністрацій на Луганщині

КРИМІНАЛ

У Верховній Раді пояснили чому багато депутатів хворі

ВАЖЛИВО

Суд відправив під варту Германа Галущенка з можливістю застави

ВАЖЛИВО

В Івано-Франківській області підірвали будівлю ТЦК

ВАЖЛИВО

У Києві відбулася церемонія вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

ВАЖЛИВО

Фейк: Буданов «опублікував адреси та контакти членів МОК» після дискваліфікації українського скелетоніста

СТОПФЕЙК

росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру півдня

ВІЙНА

Угорщина і Словаччина зупинили експорт дизелю в Україну

ВАЖЛИВО

У Хмельницькій області дитина загинула від вибуху гранати

КРИМІНАЛ

США очікують прориву в мирному процесі між Україною та рф

ВАЖЛИВО

Атака на Запоріжжя: є загиблий і поранений

ВІЙНА

На фронті відбулося 130 бойових зіткнень, ворог застосував понад 5 тис. дронів-камікадзе

ПОДІЇ

Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру – Генпрокурор

ПОДІЇ

На фронті за добу відбулося 237 бойових зіткнень, знищено 970 окупантів – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"