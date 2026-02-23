Італія передала Україні партію потужних генераторів

В Україні надійшли з Італії десять потужних генераторів, переданих Департаментом цивільного захисту в межах домовленостей між прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та шостим президентом України Володимиром Зеленським. Про це поінформувало посольство Італії у понеділок, 23 лютого.

Посол Італії Карло Формоза зазначив, що мобільні генератори загальною потужністю 1,5 МВА дають змогу оперативно забезпечувати електроенергією об’єкти, які цього потребують.

Передане обладнання оснащене колесами, що дозволяє швидко переміщувати його відповідно до поточних потреб і підтримувати роботу критичної інфраструктури під час зимових холодів та російських атак.

Посол наголосив, що Італія продовжує надавати практичну допомогу українському населенню. Зокрема, підтримуючи найбільш уразливі категорії громадян і безперебійну роботу життєво важливих сервісів. Серед іншого вже поставлено понад 300 опалювальних котлів.

1 з 3