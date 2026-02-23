Італія передала Україні партію потужних генераторів

В Україні надійшли з Італії десять потужних генераторів, переданих Департаментом цивільного захисту в межах домовленостей між прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та шостим президентом України Володимиром Зеленським. Про це поінформувало посольство Італії у понеділок, 23 лютого.
Посол Італії Карло Формоза зазначив, що мобільні генератори загальною потужністю 1,5 МВА дають змогу оперативно забезпечувати електроенергією об’єкти, які цього потребують.
Передане обладнання оснащене колесами, що дозволяє швидко переміщувати його відповідно до поточних потреб і підтримувати роботу критичної інфраструктури під час зимових холодів та російських атак.
Посол наголосив, що Італія продовжує надавати практичну допомогу українському населенню. Зокрема, підтримуючи найбільш уразливі категорії громадян і безперебійну роботу життєво важливих сервісів. Серед іншого вже поставлено понад 300 опалювальних котлів.
- Нагадаємо, 4 лютого столиця отримала від Франції 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт, які планують передати для потреб Київтеплоенерго.
- Раніше Україна також отримала від Німеччини партію енергетичної допомоги, яку переважно спрямують для потреб Києва.
- Латвія передасть Україні повноцінну теплову електростанцію. Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.