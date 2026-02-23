Понеділок, 23 Лютого, 2026
Латвія готує передачу теплоелектростанції Україні

Денис Молотов
Латвія готує передачу теплоелектростанції Україні
Фото з відкритих джерел: міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

Латвія передасть Україні повноцінну теплову електростанцію. Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє Укрінформ у понеділок, 23 лютого.

📢 «Латвія робить усе можливе. Ми щойно надали черговий пакет енергетичної підтримки і готуємо ще один, включаючи буквально переміщення демонтованої в Латвії теплоелектростанції, яка нам більше не потрібна», — заявила вона, відповідаючи на запитання про кроки її країни для недопущення затягування війни в Україні.

Браже також нагадала про військову підтримку України з боку Риги.

📢 «Ми щойно оголосили про чергове зобов’язання в рамках PURL. Саме щодо американської зброї, яка є найефективнішою проти російських ракет», — додала міністр.

☝️ Україна нині активно шукає у країнах Східної Європи старі ТЕС і ТЕЦ радянського зразка. Ведуться домовленості про вивезення обладнання, часто цілими енергоблоками. Такий підхід дозволяє сформувати резерв для швидкого відновлення енергосистеми після російських атак, адже виробництво нового обладнання займає місяці.

👉 Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про досягнення домовленостей із шістьма країнами щодо передачі обладнання щонайменше з шести виведених з експлуатації ТЕС і ТЕЦ.

