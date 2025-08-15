П’ятниця, 15 Серпня, 2025
Історична «бронза» України у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх-2025

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна вперше в історії здобула медаль Всесвітніх ігор у спортивній аеробіці. Змішана пара у складі Анастасії Курашвілі та Станіслава Галайди принесла країні «бронзу», ставши одними з головних героїв восьмого змагального дня турніру. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Шлях до п’єдесталу розпочався з кваліфікаційного раунду, де за місця у фіналі змагалися шість збірних. Для потрапляння у вирішальну стадію потрібно було увійти до топ-4 пар.

Курашвілі та Галайда виконали завдання мінімум, набравши 18.900 бала і посівши четверте — останнє прохідне місце. Їхня перевага над найближчими конкурентами з Бразилії склала 1.350 бала, що дозволило безпечно оформити вихід у фінал.

У фінальних змаганнях суперниками українців стали команди з Італії, Азербайджану та Японії.

Повторивши свій кваліфікаційний результат — 18.900 бала, наш дует показав стабільність і впевненість.

  • за складність виступу вони отримали 3.150 бала;
  • за артистизм — 8.750;
  • за техніку виконання — 7.000.

Цих балів вистачило, щоб обійти італійців у боротьбі за «бронзу» з відривом у 1.5 бала.

Водночас до срібних призерів з Азербайджану українцям не вистачило лише 0.850 бала. Абсолютними переможцями дисципліни стали спортсмени з Японії, які впевнено здобули «золото» з результатом 20.150 бала.

Підсумковий протокол (змішані пари, спортивна аеробіка):
  • Японія — 20.150 бала
  • Азербайджан — 19.750 бала
  • Україна — 18.900 бала

Це досягнення стало першою медаллю України у спортивній аеробіці за всю історію участі у Всесвітніх іграх. Більше того, «бронза» Курашвілі та Галайди стала вже 11-ю нагородою української збірної на Всесвітніх іграх-2025. Загалом на рахунку нашої команди 35 медалей: 15 золотих, 9 срібних та 11 бронзових.

Приємним бонусом для вболівальників стала ще одна перемога цього дня — чотириразовий чемпіон світу Анатолій Новописьменний виборов «золото» у паверліфтингу в гевівейті, додавши ще одну яскраву сторінку до медальної історії України на турнірі.

☝️ Також нагадаємо, що на чемпіонаті Світу – 2025 зі стрибків у воду, що проходив у Сінгапурі, українець Олексій Середа показав блискучий результат у фіналі змагань із 10-метрової вишки. 19-річний спортсмен здобув історичне «срібло», поступившись лише титулованому австралійцю Кассієлю Руссо, який повторив свій успіх 2023 року.

