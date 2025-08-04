Олексій Середа здобув історичне «срібло» на чемпіонаті Cвіту у стрибках з 10-метрової вишки

На чемпіонаті Світу – 2025 зі стрибків у воду, що проходив у Сінгапурі, українець Олексій Середа показав блискучий результат у фіналі змагань із 10-метрової вишки. 19-річний спортсмен здобув історичне «срібло», поступившись лише титулованому австралійцю Кассієлю Руссо, який повторив свій успіх 2023 року. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Руссо, якому виповнилось 24 роки, утримував лідерство майже протягом усього фіналу. Тимчасово його випереджав лише китаєць Цзифен Чжу після другого й третього стрибків. Втім, підсумкова перевага австралійця над українцем склала 19,6 бала.

📢 «Кассієль — дуже талановитий та цілеспрямований, він багато працює та тренується. І він дуже координований, фантастично. Він мало помиляється і на тренуваннях, і на змаганнях. Для мене не було сюрпризом, що він сьогодні переміг», — пояснив лідер збірної України.

Олексій також звернув увагу на цікаву деталь: Руссо почав займатися стрибками у воду лише 2016 року, а до того був акробатом. Саме з цього періоду, на думку українця, й бере початок надзвичайно точна координація австралійця.

📢 «На розминках він теж добре стрибав, показував хороші стрибки. Цікаво, що він почав займатися стрибками у 2016 році. До того займався акробатикою — і я думаю, його координація прийшла саме звідти», — додав Середа.

Сам фінал вийшов надзвичайно напруженим. Після останнього стрибка українця, який отримав найвищу оцінку в його виступі — 91.80 бала, Руссо зізнався, що відчув тиск перед власною завершальною спробою.

📢 «Коли я побачив, як Олексій успішно виконав останню стробу — це був дуже хороший стрибок, — я просто думав: “Що за…” Тобто чому мусив це зробити, адже мені тепер довелося стрибати вище голови. На щастя, мені це вдалося», — зізнався дворазовий чемпіон світу.

Останній стрибок австралійця майже досяг позначки у 100 балів — він отримав оцінку 99.90. Таким чином, Руссо зберіг перше місце, а Середа — вперше в історії українських стрибків з вишки — став віцечемпіоном світу.

Після нагородження Кассієль поділився власною філософією: попри високі результати, він вважає стрибки у воду не гонитвою за медалями, а способом отримати радість від життя.

📢 «Я не надто зосереджуюся на медалях чи здобутках. Моя філософія полягає в тому, що це для мене хобі. Якщо я не отримую задоволення, тоді я піду [зі спорту]. Минулий рік був для мене зовсім невеселий. У житті та в дайвінгу було важко, але від початку цього року стало значно веселіше, я почав відчувати значно більше мотивації».

У підсумку чемпіонату Світу – 2025 Кассієль Руссо завершив виступи з двома медалями. Окрім «золота» у стрибках із 10-метрової вишки, він також виборов «срібло». Нагороду вдалось вибороти у змішаних синхронних стрибках з 3-метрового трампліна разом із партнеркою Меддісон Кіні.