Паралімпійці України виграли срібло у командній лижній гонці

Паралімпіада 2026 принесла Україні ще одну нагороду для національної команди. У суботу, 14 березня, відбулися паралімпійські змагання з лижного спорту у форматі змішаної естафети, де українські спортсмени вибороли срібну медаль. Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У складі збірної України виступали Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко.
За підсумками гонки українська команда фінішувала другою, поступившись лише представникам Сполучених Штатів.
📊 Паралімпіада-2026. Змішана естафета (лижний спорт):
- США – 23:24,2
- Україна – +12,5
- Китай – +32,3
☝️ Для української збірної це перша медаль у лижному спорті на Паралімпійських іграх-2026.
Водночас здобуте срібло стало вже сімнадцятою нагородою України на нинішній Паралімпіаді.
Українські спортсмени продовжують виступи на міжнародних змаганнях, демонструючи високі результати та стабільні позиції серед лідерів паралімпійського спорту.
📌 Раніше повідомлялося, що українським спортсменам на Паралімпійських іграх заборонили використовувати форму із зображенням мапи України.