ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСПОРТ
СПОРТ

Паралімпійці України виграли срібло у командній лижній гонці

Денис Молотов
Паралімпійці України виграли срібло у командній лижній гонці
Збірна України з паралижних перегонів на Паралімпіаді-2026 святкує "срібло" на фоні росіян. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Паралімпіада 2026 принесла Україні ще одну нагороду для національної команди. У суботу, 14 березня, відбулися паралімпійські змагання з лижного спорту у форматі змішаної естафети, де українські спортсмени вибороли срібну медаль. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У складі збірної України виступали Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко.

За підсумками гонки українська команда фінішувала другою, поступившись лише представникам Сполучених Штатів.

📊 Паралімпіада-2026. Змішана естафета (лижний спорт):

  • США – 23:24,2
  • Україна – +12,5
  • Китай – +32,3

☝️ Для української збірної це перша медаль у лижному спорті на Паралімпійських іграх-2026.

Водночас здобуте срібло стало вже сімнадцятою нагородою України на нинішній Паралімпіаді.

Українські спортсмени продовжують виступи на міжнародних змаганнях, демонструючи високі результати та стабільні позиції серед лідерів паралімпійського спорту.

📌 Раніше повідомлялося, що українським спортсменам на Паралімпійських іграх заборонили використовувати форму із зображенням мапи України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип