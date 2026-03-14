Паралімпійці України виграли срібло у командній лижній гонці

Паралімпіада 2026 принесла Україні ще одну нагороду для національної команди. У суботу, 14 березня, відбулися паралімпійські змагання з лижного спорту у форматі змішаної естафети, де українські спортсмени вибороли срібну медаль. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У складі збірної України виступали Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко.

За підсумками гонки українська команда фінішувала другою, поступившись лише представникам Сполучених Штатів.

📊 Паралімпіада-2026. Змішана естафета (лижний спорт):

США – 23:24,2

– 23:24,2 Україна – +12,5

– +12,5 Китай – +32,3

☝️ Для української збірної це перша медаль у лижному спорті на Паралімпійських іграх-2026.

Водночас здобуте срібло стало вже сімнадцятою нагородою України на нинішній Паралімпіаді.

Українські спортсмени продовжують виступи на міжнародних змаганнях, демонструючи високі результати та стабільні позиції серед лідерів паралімпійського спорту.

📌 Раніше повідомлялося, що українським спортсменам на Паралімпійських іграх заборонили використовувати форму із зображенням мапи України.