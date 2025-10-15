Трамп звинуватив Іспанію у «нечесності» щодо союзників по НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження торгових тарифів проти Іспанії, яка відмовилася підвищити оборонні витрати до рівня 5% ВВП. Саме така цифра була узгоджена як цільовий показник для членів Альянсу за результатами літнього саміту НАТО. Про це Трамп повідомив журналістам у Білому домі у вівторок, 14 жовтня, передає Reuters.

📢 «Іспанія єдина серед 32 країн Альянсу, яка не підтримала підвищення оборонного бюджету до цього рівня», — наголосив американський лідер. Він додав, що Мадрид отримав виняток і зобов’язався довести фінансування лише до 2,1% ВВП. Це, на його думку, «шкідливо для НАТО» та «надзвичайно нечесно щодо партнерів».

☝️ Як засіб тиску, президент США заявив, що розглядає введення митних тарифів на іспанські товари. У разі, якщо уряд Педро Санчеса не змінить свою позицію.

📢 «Я думав про те, щоб застосувати до них (Іспанії. — Ред.) торговельні санкції у вигляді тарифів через те, що вони зробили, і, думаю, я це зроблю», — зазначив Трамп.

Мадрид відповів на звинувачення, наголосивши, що нинішній рівень оборонних витрат є «адекватним і реалістичним», а внесок Іспанії у спільні місії НАТО залишається суттєвим. Уряд Санчеса підкреслює, що країна бере участь у численних міжнародних операціях Альянсу — зокрема в Латвії, Словаччині, Румунії, Болгарії та Туреччині.

Європейські політики та дипломати відреагували на заяви Трампа по-різному. Частина висловила занепокоєння через можливе загострення трансатлантичних відносин, тоді як аналітики нагадали, що процес узгодження оборонних бюджетів у НАТО завжди супроводжується складними переговорами.

Нагадаємо, під час червневого саміту НАТО країни-члени домовилися поступово підвищити оборонні витрати до 5% ВВП. Однак, прем’єр Іспанії Педро Санчес висловив заперечення проти такого рішення. Згодом він повідомив генеральному секретарю Альянсу Марку Рютте, що Мадрид не підтримає збільшення фінансування до 5%. Також він закликав зробити цю мету необов’язковою.

Також раніше президент США Дональд Трамп виступив із різкою заявою щодо Іспанії, запропонувавши виключити її з НАТО через невиконання домовленостей про збільшення оборонних витрат.