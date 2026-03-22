Ірландія змінює програму підтримки українців: виплати зменшать

Ірландія планує поступово згортати тимчасові заходи підтримки для громадян України, зокрема скоротити щомісячні виплати за надання житла. Про це повідомляє The Irish Times.

Йдеться про програму Accommodation Recognition Payment (ARP), у межах якої власники житла отримують компенсацію за розміщення українських біженців.

☝️ Розмір виплат планують зменшити з 600 до 400 євро на місяць, водночас вони залишаться неоподатковуваними.

Про наміри уряду заявив державний міністр Колм Брофі. За його словами, влада також має намір поступово скоротити, а згодом і припинити укладання контрактів із готелями для розміщення українців.

Програма ARP була запроваджена у 2022 році після повномасштабного вторгнення російська федерація в Україну. За цей час вона забезпечила житлом близько 42 тисяч біженців у понад 23,5 тисячі об’єктів нерухомості. Щомісячні витрати на реалізацію програми становлять приблизно 14,5 млн євро.

Попри те, що термін дії ініціативи мав завершитися у березні, її продовжили ще на рік — до березня 2027 року.

📢 Колм Брофі наголосив, що українці залишаються бажаною частиною ірландського суспільства. Він також зазначив, що багато з них мають можливість самостійно знайти житло без державної підтримки.