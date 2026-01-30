Дублін виділяє €25 млн на підтримку української енергосистеми

Ірландія ухвалила рішення про надання Україні €25 мільйонів на підтримку енергетичної інфраструктури в умовах постійних російських обстрілів. Про це у п’ятницю, 30 січня, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
За словами очільника МЗС, допомога Ірландії Україні надходить у критичний період, коли українські громади стикаються з перебоями теплопостачання та електропостачання через удари рф по об’єктах енергетики в умовах однієї з найсуворіших зим за останні роки.
📢 Андрій Сибіга подякував уряду Ірландії та міністерці закордонних справ Хелен МакЕнті за солідарність і послідовну підтримку України. Він наголосив, що це рішення суттєво зміцнює двостороннє партнерство між державами.
☝️ Нагадаємо, станом на сьогодні 17 країн уже надали Україні енергетичне обладнання. Міжнародна підтримка спрямована на стабілізацію роботи енергосистеми нашої держави в умовах масованих атак росії.
- Раніше Велика Британія оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $26,7 млн) на підтримку української енергетичної інфраструктури з метою посилення енергетичної безпеки держави.
- Шведське агентство з міжнародного розвитку SIDA додатково спрямувало 63,82 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.