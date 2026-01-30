П’ятниця, 30 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Дублін виділяє €25 млн на підтримку української енергосистеми

Денис Молотов
Дублін виділяє €25 млн на підтримку української енергосистеми
Фортеця у місті Трім, Ірландія.

Ірландія ухвалила рішення про надання Україні €25 мільйонів на підтримку енергетичної інфраструктури в умовах постійних російських обстрілів. Про це у п’ятницю, 30 січня, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, допомога Ірландії Україні надходить у критичний період, коли українські громади стикаються з перебоями теплопостачання та електропостачання через удари рф по об’єктах енергетики в умовах однієї з найсуворіших зим за останні роки.

Дублін виділяє €25 млн на підтримку української енергосистеми 01
Фото: МЗС Ірландії

📢 Андрій Сибіга подякував уряду Ірландії та міністерці закордонних справ Хелен МакЕнті за солідарність і послідовну підтримку України. Він наголосив, що це рішення суттєво зміцнює двостороннє партнерство між державами.

☝️ Нагадаємо, станом на сьогодні 17 країн уже надали Україні енергетичне обладнання. Міжнародна підтримка спрямована на стабілізацію роботи енергосистеми нашої держави в умовах масованих атак росії.

  • Раніше Велика Британія оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $26,7 млн) на підтримку української енергетичної інфраструктури з метою посилення енергетичної безпеки держави.
  • Шведське агентство з міжнародного розвитку SIDA додатково спрямувало 63,82 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Китай виступив із заявою щодо російських атак на енергетику України

ВАЖЛИВО

З лютого Україна збільшить імпорт газу з Польщі

ВЛАДА

Адміністрація Трампа таємно контактувала з канадськими сепаратистами — ЗМІ

ПОЛІТИКА

На росії пескову дозволили прокоментувати енергетичне перемир’я

ВАЖЛИВО

Понад 600 житлових будинків у Києві досі без опалення після російських ударів

СУСПІЛЬСТВО

Удар по поїзду на Харківщині: ідентифіковано фрагменти тіл шести загиблих

ВІЙНА

рф атакувала «шахедами» на супутниковому інтернеті Starlink

ВІЙНА

У москві школяр убив співробітника «роскомнагляду» в будівлі відомства

ПОДІЇ

ISW: кремль маніпулює результатами саміту Трампа з путіним на Алясці для дезінформування світу

ПОДІЇ

В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових: розпочато процес ідентифікації

ВАЖЛИВО

Україна отримає додаткові Mirage 2000-5 і ракети ППО від Франції

ВЛАДА

Фейк: Молодь європейських країн готова проголосувати за вихід з Євросоюзу

СТОПФЕЙК

САП: підозри отримали 41 депутат Верховної Ради IX скликання

КРИМІНАЛ

Атака по пасажирському поїзду на Харківщині: виявлено фрагменти п’яти тіл

ВІЙНА

Двох колаборантів з Луганщини заочно засуджено до тривалих термінів ув’язнення

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ