Іран заявив про готовність до війни зі США й до угоди

Попри загрозу американського удару, в Ірані переконані, що угода Ірану зі США залишається реальною, а збройного протистояння ще можна уникнути. Про це в інтерв’ю CNN у неділю, 1 лютого, заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі.

За його словами, війна не є неминучою, хоча Тегеран повністю готовий до будь-якого розвитку подій — навіть більшою мірою, ніж до дванадцятиденної війни.

📢 «Але готовність не означає бажання війни – ми хочемо їй запобігти», — наголосив Арагчі.

Він висловив упевненість, що угода Ірану зі США можлива, водночас назвавши головною перешкодою переговорного процесу глибоку кризу довіри між сторонами.

📢 «На жаль, ми втратили довіру до США як до партнера по переговорах», — зазначив міністр, додавши, що обмін повідомленнями через дружні країни регіону сприяє «плідним» контактам із Вашингтоном.

Арагчі підкреслив, що прямий діалог з американською адміністрацією можливий лише за умови відновлення хоча б мінімального рівня довіри. Водночас він не виключив укладення ядерної угоди зі США у короткостроковій перспективі.

📢 «Давайте не будемо говорити про неможливі речі. І не втрачаймо можливості досягти справедливої та рівноправної угоди, щоб гарантувати відсутність ядерної зброї. Це, як я вже сказав, досяжно навіть у короткий проміжок часу», — заявив очільник іранського МЗС.

Також він зазначив, що Тегеран очікує скасування американських санкцій, які понад десять років залишаються серйозним тягарем для економіки Ірану. А також поваги до права країни продовжувати збагачення урану в мирних цілях.

☝️ Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп закликав Іран сісти за стіл переговорів і укласти угоду щодо ядерної програми, попередивши, що в іншому разі наступний американський удар буде «набагато гіршим». У відповідь Тегеран пригрозив завдати удару у відповідь.

📌 Раніше стало відомо, що іранські збройні формування перебувають у стані повної готовності та готові негайно діяти у разі загострення ситуації, оскільки американські військові кораблі прямують до регіону Близького Сходу.