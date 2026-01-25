Іранські військові заявили про повну бойову готовність на тлі дій США

Іранські збройні формування перебувають у стані повної готовності та готові негайно діяти у разі загострення ситуації, оскільки американські військові кораблі прямують до регіону Близького Сходу. Про це заявив командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), повідомляє Fox News.

☝️ За словами іранського воєначальника, сили КВІР перебувають у режимі підвищеної бойової готовності та очікують подальших вказівок керівництва країни.

📢 «Корпус вартових Ісламської революції та дорогий Іран готові, як ніколи раніше, тримаючи палець на спусковому гачку, виконувати накази та директиви Головнокомандувача», — заявив генерал КВІР Мохаммад Пакпур.

Він також адресував попередження Сполученим Штатам та Ізраїлю, закликавши їх «уникати будь-яких помилок», які можуть призвести до ескалації конфлікту.

Заява пролунала на тлі кількох тижнів посиленого тиску з боку президента США Дональда Трампа. А також на тлі масових антиурядових протестів в Ірані. У придушенні протестних настроїв, за даними західних ЗМІ, ключову роль відіграє саме КВІР.

☝️ Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв про підтримку іранського населення, яке виходило на протести. Він запевняв, що «допомога вже на підході». Водночас упродовж останніх днів він пом’якшив риторику щодо Тегерана, зазначивши, що, за наявною в нього інформацією, в Ірані нібито припинилися страти та вбивства протестувальників.

👉 Також президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові кораблі прямують у напрямку Ірану. Він додав, що це “запобіжний захід на тлі загострення ситуації”.