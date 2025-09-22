Іран постачає рф газові турбіни для електростанцій замість Siemens

Іранська компанія MAPNA офіційно здійснила першу поставку своєї вдосконаленої газової турбіни MGT-70 до росії. Як повідомляє видання bne Intellinews, це стало частиною угоди, укладеної ще у 2022 році. За нею передбачався експорт до 40 подібних установок.

Після вторгнення рф в Україну Іран поступово перетворився на одного з ключових постачальників для москви в умовах санкційного тиску. Найбільше відомими стали його безпілотники «Shahed», які використовуються на фронті. Тепер же співпраця розширилася і на енергетичний сектор: російські електростанції працюватимуть на іранських газових турбінах.

Іранське обладнання покликане замінити турбіни німецької компанії Siemens, яка після початку повномасштабної війни припинила як постачання, так і сервісне обслуговування на росії. Саме газотурбінні установки є одним із головних способів виробництва електроенергії, а також дозволяють генерувати теплову енергію у вигляді пару, що значно підвищує загальну ефективність роботи станцій.

Пакет постачання з Ірану включає не лише саму турбіну, але й генератори, додаткове електрообладнання. А також послуги з ремонту і технічної підтримки. Це свідчить про комплексний характер угоди та поступову інтеграцію іранських технологій у критичну інфраструктуру рф.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підкреслив, що навіть ескалація конфлікту на Близькому Сході не зменшила обсяги іранської допомоги москві. За його словами, Тегеран здебільшого постачає компоненти, а не готове озброєння, однак їх роль у забезпеченні російських військових і промислових потреб зростає.

☝️ Також нагадаємо, що Тегеран категорично заперечує проти створення транспортного коридору вздовж свого кордону з Вірменією. Він повинен з’єднати Азербайджан з ексклавом Нахічеванню.