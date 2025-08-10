Іран погрожує зірвати створення нового транзитного маршруту TRIPP

Тегеран категорично заперечує проти створення транспортного коридору вздовж свого кордону з Вірменією, який повинен з’єднати Азербайджан з ексклавом Нахічеванню. Як заявив радник верховного лідера Ірану Алі Акбар Велаяті агентству Tasnim, цей проєкт становитиме безпосередню загрозу для стабільності регіону.

📢 «Реалізація цього плану поставить під загрозу безпеку Південного Кавказу», – наголосив Велаяті.

За словами іранського чиновника, мова йде про так званий «Маршрут Трампа для міжнародного миру та процвітання» (TRIPP), який, на його переконання, не лише ізолює Іран від ключових транспортних потоків, але й створить нові ризики для всього регіону. Він попередив, що цей шлях «перетвориться на кладовище найманців Дональда Трампа».

Велаяті зазначив, що між Азербайджаном та Нахічеванню вже існує можливість сполучення через іранську територію, і нема потреби будувати нові маршрути. Він також нагадав про позицію прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який під час візитів до Тегерана визнавав, що такий проєкт може бути невигідним для Єревана. Зокрема, реалізація коридору TRIPP фактично відріже Вірменію від кордону з Іраном, що негативно вплине на економічні зв’язки двох країн.

Представник іранського керівництва висловив впевненість, що росія також «стратегічно проти цього коридору». За його словами, запуск маршруту може відкрити двері для появи військових сил країн НАТО в Південному Кавказі, що не відповідає інтересам москви.

Міністерство закордонних справ Ірану також відреагувало на підписання спільної декларації про мирні відносини між Вірменією та Азербайджаном. У відомстві привітали досягнення домовленостей, але водночас наголосили на небезпеці «негативних наслідків будь-яких форм іноземного втручання, особливо поблизу спільних кордонів».

📜 Підписання “історичної” угоди

Ця декларація була підписана 8 серпня президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у присутності президента США Дональда Трампа. Документ не є мирним договором у класичному розумінні, однак, за оцінками європейських політиків, він став «важливою подією», що може прокласти шлях до стабільного миру на Південному Кавказі.

Одним із ключових пунктів декларації є домовленість про організацію транзитного маршруту TRIPP через територію Вірменії. При цьому Єреван передасть права на управління цим шляхом американській стороні строком на 99 років. Такий крок викликав занепокоєння Тегерана, який розглядає тривалу присутність США у стратегічно важливому регіоні як фактор ризику.

☝️ Дональд Трамп ще раніше планував запросити обох лідерів до Білого дому, щоб спробувати укласти історичну мирну угоду між країнами, які десятиліттями перебували у стані збройного конфлікту. У березні цього року сторони повідомили про досягнення важливого прориву, що дозволив підготувати проєкт мирного договору. Однак дата його підписання залишалася невизначеною до початку серпня.