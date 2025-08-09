Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Білому домі

У п’ятницю, 8 серпня, у Білому домі відбулася знакова подія: президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поставили підписи під мирною угодою, досягнутою за безпосереднього посередництва президента США Дональда Трампа. Про це офіційно повідомила адміністрація Білого дому у соцмережі X (колишній Twitter).

“As President, my highest aspiration is to bring peace and stability to the world.” – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/mDSJ2GRsHl — The White House (@WhiteHouse) August 9, 2025

Підписаний документ ще потребує ратифікації парламентами обох країн, перш ніж він набуде чинності. Угода складається з 17 пунктів, які наразі залишаються закритими для широкого загалу.

Водночас деякі деталі вже просочилися у ЗМІ. За наявною інформацією, головна мета документа — повна нормалізація міждержавних відносин шляхом взаємного визнання суверенітету і територіальної цілісності, а також розвиток економічної взаємодії.

Серед ключових положень — план облаштування транзитного маршруту через Зангезурський коридор. Цей шлях має з’єднати основну частину Азербайджану з Нахічеванню, його відокремленим анклавом. Медіа також повідомляють, що сторони погодилися відмовитися від усіх міжнародних судових претензій і встановили заборону на розміщення збройних сил третіх країн на спільному кордоні.

Інші пункти, про які стало відомо раніше, стосуються демаркації та делімітації державного кордону, обміну військовополоненими. А також заходів з підтримки біженців і внутрішньо переміщених осіб.

Таким чином, документ може стати базою для комплексного врегулювання давнього конфлікту та формування стабільних і передбачуваних відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Подальша співпраця та розвиток

Трамп підтвердив готовність США співпрацювати з Вірменією над розвитком транспортного коридору, який з’єднає країну з Азербайджаном. Крім того, президент США оголосив про зняття обмежень на безпекову співпрацю з Баку, які діяли ще з 1992 року.

Нагадаємо, чинний глава Білого дому раніше заявляв про намір організувати у Вашингтоні переговори між лідерами обох держав. Тоді було заявлено про сподівання “досягти проривної домовленості”.

Ще у березні стало відомо про значний поступ у перемовинах, який завершився підготовкою проєкту мирної угоди. Однак точна дата її підписання тривалий час залишалася невідомою.

☝️ Також раніше стало відомо, що Трамп спростував повідомлення у ЗМІ про нібито умову для зустрічі з володимиром путіним. Ці умови, нібито, містили необхідність попередніх переговорів російського диктатора з шостим українським президентом Володимиром Зеленським.