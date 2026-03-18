ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Інвалідні візки в Україні: як обрати оптимальну модель для щоденного використання

Сергій Фоменко
Сучасні засоби реабілітації відіграють важливу роль у відновленні мобільності та покращенні якості життя людей із порушеннями опорно-рухового апарату. Одним із ключових елементів є інвалідний візок, який забезпечує комфортне пересування як у приміщенні, так і на вулиці. В Україні ринок медичної техніки пропонує широкий вибір моделей, що дозволяє підібрати рішення під індивідуальні потреби.

Основні види інвалідних візків

Перед тим як купити інвалідний візок, важливо розуміти, які типи існують і для яких цілей вони призначені.

Механічні візки

Це найпоширеніший тип, який приводиться в рух вручну. Такий візок для інвалідів підходить для людей, які мають достатню силу рук або користуються допомогою особи, що супроводжує.

Електричні моделі

Оснащені двигуном і акумулятором. Хоча вони дорожчі, їхня ціна інвалідного візка виправдана високим рівнем комфорту та автономності.

Кімнатні візки

Інвалідні коляски для квартири мають компактні розміри, що дозволяє легко маневрувати у вузьких просторах. Вони ідеально підходять для використання вдома.

Прогулянкові моделі

Прогулянковий візок для інвалідів створений для використання на відкритому повітрі. Він має міцну конструкцію та великі колеса для подолання нерівностей.

Крісло каталки

Крісла каталки інвалідні призначені для транспортування людини за допомогою супровідника. Вони легкі, зручні та часто використовуються у медичних закладах.

Конструкція та важливі характеристики

Кожне крісло інвалідне має свої технічні особливості, які впливають на комфорт і функціональність:

  • Рама (сталева або алюмінієва)
  • Тип коліс (литі або пневматичні)
  • Наявність амортизації
  • Регулювання сидіння та спинки
  • Складний механізм

Особливу увагу варто звернути на розміри інвалідних візків, адже від цього залежить зручність користування та можливість проходження у дверні отвори.

Як правильно обрати інвалідний візок

Вибір залежить від індивідуальних потреб користувача. Щоб зробити правильне рішення, врахуйте такі фактори:

  1. Мета використання (дім, вулиця або універсальний варіант)
  2. Фізичний стан користувача
  3. Частота використання
  4. Необхідність транспортування
  5. Бюджет

Якщо ви плануєте купити інвалідний візок, не варто орієнтуватися лише на зовнішній вигляд — головне це функціональність і комфорт.

Вартість інвалідних візків в Україні

На ринку представлений широкий ціновий діапазон. Ціна інвалідних візків залежить від типу, матеріалів та додаткових функцій.

Основні фактори, що впливають на вартість інвалідного візка в Україні:

  • Тип конструкції
  • Наявність електроприводу
  • Бренд виробника
  • Додаткові опції (регулювання, амортизація, аксесуари)

У середньому базові моделі доступні за помірною ціною, тоді як більш функціональні рішення можуть коштувати значно дорожче.

Переваги використання сучасних моделей

Сучасні інвалідні коляски для квартири та вуличні моделі мають ряд переваг:

  • Підвищений рівень комфорту
  • Ергономічний дизайн
  • Надійність конструкції
  • Простота обслуговування
  • Довговічність використання

Це робить їх незамінними для щоденного життя.

Догляд та експлуатація

Щоб інвалідний візок служив довго, важливо правильно його обслуговувати:

  • Регулярно очищувати від пилу та бруду
  • Перевіряти стан коліс і гальм
  • Змащувати рухомі частини
  • Зберігати у сухому місці

Дотримання цих рекомендацій дозволяє значно продовжити термін служби виробу.

Практичні поради перед покупкою

Перед тим як остаточно купити інвалідний візок, варто:

  • Проконсультуватися з лікарем або реабілітологом
  • Виміряти необхідні розміри інвалідних візків
  • Оцінити умови експлуатації
  • Порівняти кілька моделей
  • Перевірити гарантію та сервіс

Правильний підхід до вибору забезпечить максимальний комфорт і безпеку користувача, а також допоможе ефективно адаптуватися до активного життя.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип