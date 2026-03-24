Ініціативи молоді Луганщини: нові проєкти для розвитку регіону

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 24.03.2026

23 березня відбулася робоча зустріч голови Луганської обласної державної адміністрації Олексія Харченка з членами Молодіжної ради. Учасники заходу презентували п’ять ініціатив, спрямованих на розвиток регіону та підтримку молоді. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 24 березня.

✅Одним із ключових проєктів стала «Школа дорослого життя». Ініціативу запропонували Римма Ханатова та Денис Ніконов.

☝️ Програма неформальної освіти орієнтована на школярів і студентів. Вона передбачає розвиток м’яких навичок, навчання з управління проєктами та залучення до громадської діяльності. Очікується, що перші заходи відбудуться вже у другій половині квітня.

Питання професійної реалізації та підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порушили Ілля Точений та Микита Горбатенко. Серед пропозицій — розширення співпраці з Луганським обласним центром зайнятості.

Йдеться про супровід молоді у відкритті власної справи та проведення тренінгів із підготовки до співбесід.

☑️ Доповненням стане проєкт «Кар’єр бустер ВПО».

Ініціатива передбачає допомогу у пошуку першого робочого місця, надання ваучерів на навчання та організацію стажувань у бізнес-середовищі приймаючих громад.

✔️Окрему увагу приділили популяризації регіону.

☝️ Данило Дуднік та Роман Білоус запропонували створити інститут амбасадорів Луганщини. Проєкт має на меті сформувати мережу активних представників регіону для захисту його інтересів і підготовки до відновлення.

Головна ідея — змінити сприйняття Луганщини з «регіону-жертви» на територію боротьби та експертності. Також Руслан Салінко виступив з ініціативою створення поштових марок, присвячених регіону.

📊 Усі запропоновані проєкти отримають фінансову, юридичну та інформаційну підтримку від обласної влади.

  • Нагадаємо, раніше було повідомлено, що молодіжна рада Луганщини має бути залучена до всіх сфер суспільного життя та брати участь у просуванні ідей розвитку регіону.
