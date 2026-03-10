ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
Молодіжна рада Луганщини має долучатися до всіх сфер життя – Харченко

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 10.03.2026

Молодіжна рада Луганщини має бути залучена до всіх сфер суспільного життя та брати участь у просуванні ідей розвитку регіону. Про це заявив очільник області Олексій Харченко під час зустрічі з представниками Луганської обласної молодіжної ради. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 10 березня.

Під час розмови він закликав молодь до активнішої співпраці з владою та запропонував спільно напрацьовувати рішення для актуальних проблем регіону.

📢 «Хочу мати вас за союзників, залучати ваш інтелектуальний ресурс та бачити у вас лобістів свого регіону», — таким був головний меседж зустрічі Олексія Харченка із представниками Луганської обласної молодіжної ради.

Учасники обговорили низку питань, що потребують вирішення. Серед них — перезавантаження самого дорадчого органу, обрання нового лідера та формування стратегічного бачення розвитку молодіжного руху на Луганщині.

Очільник області наголосив, що молодіжна рада Луганщини повинна бути дотичною до всіх сфер життя регіону і долучатися до обговорення ключових викликів.

📢 «Ми з вами маємо говорити про Луганщину, її проблеми та просувати ідеї, які їх допоможуть вирішити, кожний на своєму рівні», — зазначив він.

Як приклад можливих ініціатив Олексій Харченко навів пропозицію щодо створення десяти флагманських середніх закладів освіти. За його словами, для таких навчальних закладів можна організовувати офлайн-сесії. Це допоможе об’єднати луганську молодь, що через війну нині перебуває в різних регіонах України.

Також під час зустрічі порушили питання забезпечення молоді житлом. Очільник області запропонував членам молодіжної ради підготувати конкретні пропозиції щодо цього напрямку.

📢 «Я чекаю від вас ідеї, які можуть рухати Луганщину, та які ми самі згенеруємо», — наголосив голова облдержадміністрації.

На підготовку ініціатив та пропозицій представникам молодіжної ради Луганщини надали два тижні.

👉 Також нагадаємо, що під час заходу «Діалог з бізнесом» представникам підприємницької спільноти Луганщини презентували дві програми, спрямовані на підтримку бізнесу Луганщини.

