Індія за «червною лінією» на навчаннях росії «Захід-2025»

Індія вирішила приєднатися до російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025» та направила на них своїх військових. Про це повідомило видання The Times у понеділок, 15 вересня.

У Міністерстві оборони Індії підтвердили, що до навчань відправлено 65 військових, включно з бійцями полку Кумаон, одного з найбільш шанованих підрозділів індійської армії. Військові були розміщені на полігоні Іудіно, приблизно за 40 миль на захід від Нижнього Новгорода.

📢 «(Хочемо – ред.) ще більше зміцнити оборонне співробітництво і зміцнити товариські стосунки між Індією і росією. Тим самим, зміцнивши дух співробітництва і взаємної довіри», – йдеться в заяві Міноборони Індії.

Також у відомстві повідомили, що індійські військові братимуть участь у спільних тренуваннях, тактичних навчаннях та відпрацюванні спеціальних навичок володіння зброєю разом із російськими колегами.

Видання The Times назвало цей крок Індії виходом за «червону лінію». Аналітики наголошують, що рішення долучитися до військових навчань у період підвищеної напруженості між росією та НАТО є тривожним сигналом.

Раніше, до початку повномасштабної війни в Україні, Індія вже брала участь у попередніх навчаннях «Захід» та відвідала ще кілька російських військових маневрів. Поточна участь демонструє прагнення Нью-Делі підтримувати стратегічне партнерство з москвою, водночас викликаючи занепокоєння союзників по НАТО.

☝️ Нагадаємо, що навчання «Захід-2025», які проводять росія та Білорусь, мають стратегічну мету – відпрацювання захоплення так званого Сувалкського коридору. Це територія між Польщею та Литвою, що з’єднує Білорусь із Калінінградською областю (Königsberg). У понеділок також стало відомо, що на полігон несподівано прибули спостерігачі з США, щоб оцінити хід навчань.