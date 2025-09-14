Неділя, 14 Вересня, 2025
Білорусь та росія відпрацьовують сценарії війни проти Європи

Білорусь та росія проводять масштабні військові навчання «Захід-2025», які серед іншого включають відпрацювання сценарію захоплення Сувалкського коридору. Йдеться про стратегічно важливу ділянку між Польщею та Литвою, що з’єднує Білорусь із Калінінградською областю (Königsberg). Про це повідомило німецьке видання Bild.

Аналітик Bild Юліан Рьопке зауважив, що попри відносно невелику кількість залучених військових — 18 200 осіб, з яких 5 500 росіяни, — навчання становлять серйозну небезпеку. Він підкреслив, що владімір путін та Олександр Лукашенко розробляють нові воєнні стратегії проти Заходу. Зокрема, відпрацьовується імітація використання ядерної зброї для залякування сусідніх країн. У межах тренувань імітується запуск ракет середньої дальності «Орєшнік».

Окрім цього, програма навчань включає так звані «оборонні бої» та контрудари, які подаються як «відновлення територіальної цілісності». Водночас за словами Рьопке, справжньою метою маневрів є підготовка до можливого збройного конфлікту з країнами НАТО в регіоні. Фактично під приводом «захисту Калінінграда» (Königsberg) росія моделює операції з наступом через Сувалкський коридор.

Третій етап навчань сфокусований на боротьбі з диверсантами та «ворожими агентами». Проте, як наголошує аналітик, на практиці йдеться про відпрацювання методів придушення опозиції в Білорусі та можливих диверсій проти НАТО.

Особливу увагу експерти звертають на масштабні атаки дронами, що відпрацьовуються під час «Захід-2025». Вони свідчать про активне використання елементів гібридної війни, спрямованої проти європейських країн.

Аналогічні оцінки оприлюднили й інші медіа.

Так, Telegram-канал ЦАПЛІЄНКО UKRAINE FIGHTS повідомив, що путін і Лукашенко фактично репетирують ядерний конфлікт і напад на НАТО.

Нагадаємо, у межах навчань «Захід-2025», які тривають із 12 до 16 вересня, росія розгорнула ракетні комплекси «Іскандер-М» у Калінінградській області, націливши їх на Варшаву.

☝️ Раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що москва та Мінськ намагалися утриматися від відкритої демонстрації ядерних погроз під час навчань. Проте експерти вважають таку позицію лише тимчасовою.

👉 Також повідомлялось, що під час спільних військових навчань російської федерації та республіки білорусь на території білорусі “Захід-2025” не можна виключати здійснення якихось провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки України.

