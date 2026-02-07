Єврокомісія ініціює повну морську блокаду російських танкерів

Європейська комісія звернулася до своїх партнерів по G7 з ініціативою запровадити повну заборону морських перевезень російськими танкерами. Про це у п’ятницю, 6 лютого, повідомило видання Euronews.

☝️ За інформацією журналістів, у Брюсселі обговорюють можливість відмови від чинної цінової стелі на російську нафту на користь жорсткішого механізму — заборони на надання судноплавних послуг танкерам так званого «тіньового флоту» рф. Йдеться про страхування, технічне обслуговування та доступ до європейських портів.

📦 Відповідну ініціативу планують включити до 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, підготовка якого приурочена до початку п’ятої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

📢 За словами кількох чиновників і дипломатів, на яких посилається Euronews, Єврокомісія вже розпочала консультації з партнерами по «Великій сімці» щодо запровадження цього заходу.

Зазначається, що скоординована заборона з боку ЄС та США може завдати нового відчутного удару по доходах російського енергетичного сектору.

⚙️ Наразі Євросоюз дозволяє надання морських послуг російським танкерам лише за умови дотримання цінового обмеження G7. Водночас запропонована заборона, на думку європейських посадовців, має низку переваг:

суттєве збільшення матеріальних витрат для нафтового сектору рф;

простіший механізм реалізації для країн-членів ЄС;

ефективніша боротьба з фальсифікацією документів, які москва активно використовує для обходу санкцій.

🗂 Нагадаємо, у п’ятницю Європейська комісія офіційно презентувала проєкт 20-го пакета санкцій ЄС проти росії. Документ охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. У частині енергетики пропонується повна заборона морських послуг для російської сирої нафти.

🔎 Також повідомлялося, що тиждень тому Європейський Союз офіційно обмежив фінансові операції з росією, включивши її до так званого «чорного списку» країн з високим ризиком відмивання коштів і фінансування тероризму.