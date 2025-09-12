ЄС продовжив персональні санкції проти росії та готує новий пакет обмежень

Керівництво Євросоюзу погодило продовження персональних санкцій проти росії, накладених за війну проти України. Про це у п’ятницю, 12 вересня, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Ми продовжили санкції проти росії. Паралельно ми фіналізуємо роботу над 19 пакетом санкцій, задля додаткових обмежень на російські продажі нафти, “тіньовий флот” танкерів та банків. Ми продовжимо обмежувати доходи, з яких фінансується війна путіна», – написала вона.

У своєму повідомленні Каллас не уточнила деталей, але, як зазначають європейські дипломати, йдеться саме про персональні санкції. Це логічно, адже термін дії попереднього рішення спливає вже 15 вересня. Востаннє ці обмеження ЄС подовжував у березні 2025 року.

Нині під персональними санкціями Євросоюзу перебувають майже 2 400 фізичних осіб та юридичних компаній, пов’язаних із російською владою, військово-промисловим комплексом та бізнесом, що підтримує війну проти України. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в’їзд до країн-членів ЄС.

☝️ Паралельно у Брюсселі триває робота над 19 пакетом обмежувальних заходів. Він має посилити тиск на ключові джерела доходів кремля – продаж нафти, діяльність так званого «тіньового флоту» та окремі російські банки. Це ще один крок, спрямований на зменшення фінансових можливостей москви для ведення війни.

Минулого тижня європейські ЗМІ повідомляли, що Угорщина та Словаччина вимагали виключити з санкційного списку шістьох російських олігархів. Чи погодився Брюссель на такі поступки – наразі невідомо.

Євросоюз не лише подовжив персональні санкції, а й демонструє готовність до подальшого посилення тиску на росію через новий пакет обмежень.

☝️ Також нагадаємо, що Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії, спрямовані на обмеження її доходів і військових постачань. Про це уряд Лондона повідомив у п’ятницю, 12 вересня.