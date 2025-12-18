Четвер, 18 Грудня, 2025
У Брюсселі досягли прориву щодо репараційного кредиту для Києва

Денис Молотов

У питанні «репараційного кредиту» для України настав переломний момент: лідери країн Європейського Союзу погодилися з необхідністю його надання, хоча робота над технічними деталями ще триває. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у коментарі журналістам у Брюсселі, повідомляє «Укрінформ» у четвер, 18 грудня.

📢 «Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України. Проте деякі країни будуть боротися всіма силами, щоб максимізувати свої гарантії», — заявив Туск.

Він уточнив, що дискусія між європейськими лідерами щодо механізмів реалізації рішення ще триває. Зокрема, навколо юридичних та фінансових гарантій для окремих держав-членів.

☝️ Водночас, за словами прем’єра Польщі, загальна логіка переговорів свідчить про поступ до надання Україні «репараційної позики» на базі заморожених російських активів, які перебувають під юрисдикцією країн ЄС.

Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський раніше попередив про серйозні наслідки у разі відсутності фінансування з боку Євросоюзу. За його словами, без коштів ЄС українське виробництво безпілотників може скоротитися у кілька разів. Він також зазначив, що в Євросоюзі є кілька держав, які досі виступають проти «репараційного кредиту».

Раніше Зеленський заявив, що Україна прагне отримати до 45 млрд євро з заморожених активів рф вже у 2026 році.

👉 Також Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив масштабний законопроєкт про оборонну політику на 2026 фінансовий рік загальним обсягом 901 млрд доларів. Він, зокрема, передбачає надання Україні 400 млн доларів допомоги у 2026 році.

