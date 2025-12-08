Понеділок, 8 Грудня, 2025
Заморожені активи рф залишаться в Європі безстроково – ЗМІ

Денис Молотов
Єврокомісія знайшла законний спосіб, який дозволяє заморожені активи російського походження утримувати на території Європейського Союзу безстроково — навіть за відсутності одностайної згоди всіх країн-членів. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомила Financial Times із посиланням на джерела.

За інформацією видання, Брюссель готується задіяти положення договорів ЄС, що дозволяють банкам тимчасово не виводити кошти в періоди серйозних економічних чи фінансових потрясінь. У Єврокомісії вважають, що російсько-українська війна відповідає цьому визначенню, тож санкційний механізм більше не потребуватиме поновлення кожні шість місяців. Це фактично усуває ризик вето однієї країни — насамперед Угорщини, яка систематично блокує рішення щодо росії.

Модель “репараційного кредиту”

У матеріалі FT підкреслюється, що така схема особливо актуальна зараз, коли Євросоюз презентував формат «репараційної позики» для України, безпосередньо пов’язаної з замороженими активами Центробанку рф. Основний обсяг цих коштів — близько €210 млрд — розміщений у депозитарії Euroclear у Бельгії.

Передбачена ЄС модель полягає в тому, що блок надає Києву кредит, який Україна не повинна буде погашати зі свого бюджету. Його повернення відбудеться лише у разі виплати росією реальних репарацій.

Фактично Євросоюз зможе позичати ресурси, використовуючи заморожені резерви як ліквідність:

➡️ банки спрямовують гроші ЄС під низький відсоток, а росія не може отримати доступ до них через дію санкцій.

Якщо ж ЄС ухвалить зміни до законодавства, москва втратить можливість повернути свої кошти навіть у разі зміни політичної ситуації. Нині достатньо вето однієї держави-члена, щоб розблокувати активи, однак новий механізм повністю нівелює цей ризик. Заморожені активи залишатимуться недоступними доти, доки росія не виплатить компенсацію, а змінити їхній статус зможе лише окремий міжнародний документ.

Економісти визнають, що схема є непростою і далекою від ідеальної. Однак, вона може забезпечити реальне фінансове підживлення Україні в умовах імовірного дефіциту коштів у першій половині наступного року.

Водночас у Брюсселі побоюються, що без такого захисту росія спробує юридично відновити контроль над замороженими резервами вартістю близько €300 млрд на Заході. Запропонований механізм дає ЄС змогу одночасно захистити себе від внутрішніх політичних вето і гарантувати Україні доступ до необхідних фінансових ресурсів.

👉 Раніше повідомлялося, що лідери Євросоюзу продовжать дискусії щодо спільного підходу до використання заморожених активів рф на підтримку України під час саміту Європейської Ради, який відбудеться 18 грудня.

