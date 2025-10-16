Четвер, 16 Жовтня, 2025
ЄС посилює оборонну стратегію до 2030 року за участю України

Денис Молотов
Євросоюз розпочав підготовку дорожньої карти оборонної готовності ЄС до 2030 року, яка передбачає посилення співпраці з Україною. Активізація цих зусиль стала особливо актуальною через збільшення випадків порушення повітряного простору європейських країн дронами, повідомляється на сайті Європейської Ради.

Під час засідання Ради з питань закордонних справ міністри оборони країн ЄС обговорили бачення майбутньої оборонної стратегії, метою якої є формування конкретних цілей і етапів забезпечення безпеки Співтовариства.

📅 Проєкт документа планується затвердити 16 жовтня на засіданні Колегії комісарів, а 23 жовтня Висока представниця ЄС Кая Каллас представить його на розгляд Європейської ради.

У центрі обговорення опинилися три ключові напрями:
  • прискорення усунення прогалин у військових можливостях;
  • концентрація ресурсів на загальноєвропейських флагманських проєктах;
  • подальше зміцнення співпраці з Україною.

📢 «Ми повинні бути готовими до того, що дрони можуть загрожувати з будь-якого напрямку», — заявила Кая Каллас, підкресливши значення спільної роботи з українськими партнерами у сфері протидії безпілотникам. Вона наголосила, що досвід України у веденні сучасної війни та розвиток її оборонної промисловості можуть стати надзвичайно корисними для країн ЄС.

☝️ За словами Каллас, співпраця з Києвом сприятиме зниженню витрат, спрощенню процедур закупівель та посиленню технологічних можливостей Європи.

Раніше дронова загроза вважалася проблемою лише східного флангу, однак зараз ризики поширюються і на південні країни-члени, зокрема через можливість запуску дронів із морських суден.

📢 «Тепер ми говоримо про захист усієї Європи», — наголосила Каллас, додавши, що Євросоюз потребує чіткого плану дій для реагування на нові виклики.

Водночас документ наголошує, що дорожня карта оборонної готовності ЄС не замінює функцій НАТО, а лише доповнює роботу Альянсу. Також допоможе реалізовувати спільні оборонні проєкти та розвивати європейські спроможності у сфері безпеки.

Раніше, наприкінці вересня, Євросоюз затвердив трирівневу систему захисту східного флангу — наземну, дронову та морську «стіни». Це має посилити виявлення, супровід і нейтралізацію повітряних загроз.

👉 Нагадаємо, що Білорусь та росія вже проводили масштабні військові навчання «Захід-2025». Вони, серед іншого, включали відпрацювання сценарію захоплення Сувалкського коридору. Йдеться про стратегічно важливу ділянку між Польщею та Литвою, що з’єднує Білорусь із Калінінградською областю (Königsberg).

