ЄС підготує план щодо імпорту російських енергоносіїв – ЗМІ

Посли держав-членів Європейського Союзу погодилися передати на розгляд міністрів план, який передбачає повну відмову від російської нафти та газу до 2028 року. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела у середу, 8 жовтня.

Як зазначається, це рішення стало першим політичним кроком на шляху до ухвалення закону, який передбачає припинення імпорту енергоносіїв із росії. Остаточне голосування держав-членів заплановане на кінець жовтня.

Європейський Союз нині веде переговори щодо законодавчих пропозицій, які мають забезпечити поступову відмову від російської нафти та газу до січня 2028 року. Мета ініціативи – позбавити кремль прибутків, що фінансують війну проти України, зазначає видання.

📢 «Сьогодні під час закритої зустрічі посли ЄС домовилися передати запропонований законопроєкт на розгляд міністрів для схвалення на засіданні 20 жовтня», – повідомили агентству три дипломати.

За їхніми словами, майже всі країни блоку підтримали план, що свідчить про високу ймовірність його ухвалення, попри спротив Угорщини та Словаччини. Переговори щодо технічних деталей триватимуть до остаточного голосування.

Одним із питань, що залишаються відкритими, є вимога до постачальників скрапленого природного газу (СПГ) отримувати дозвіл перед відправленням та проходити митну перевірку походження палива під час прибуття до портів ЄС. Це має гарантувати, що імпортований газ не походить із росії.

Відповідно до проєкту плану, імпорт російського газу за новими контрактами має припинитися з січня 2026 року. За короткостроковими чинними – з червня 2026-го, а за довгостроковими – з січня 2028 року.

Країни ЄС продовжують імпорт російських енергоносіїв

Наразі такі країни, як Угорщина, Франція та Бельгія, продовжують імпортувати російський газ, який становить близько 12% від загального постачання до ЄС. Новий закон зобов’яже Угорщину та Словаччину підготувати національні плани поступового припинення цих поставок до 2028 року.

Для ухвалення законопроєкту необхідна кваліфікована більшість – щонайменше 55% голосів держав-членів. Після цього ЄС та Європарламент розпочнуть спільні переговори щодо остаточного тексту документа.

Паралельно Євросоюз працює над новим пакетом санкцій проти росії. Він передбачає заборону на імпорт скрапленого природного газу вже з січня 2027 року. Тобто, на рік раніше, ніж у базовому плані.

