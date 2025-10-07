Вівторок, 7 Жовтня, 2025
пєсков пригрозив наслідками у разі передачі Україні ракет Tomahawk

Денис Молотов
Денис Молотов
Пєсков пригрозив наслідками у разі передачі Україні ракет Tomahawk

У москві чекають на «конкретніші заяви» від Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет дальньої дії Tomahawk. Водночас такий крок стане, за словами кремля, «серйозною ескалацією».

📢 «Ми так розуміємо, що потрібно дочекатися, напевно, чіткіших заяв, якщо вони будуть… Що стосується постачань озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім вже лунають заяви – принаймні так завжди було за адміністрації Байдена, нам це добре відомо. Цього разу подивимося», — сказав речник кремля дмитро пєсков у коментарі російським пропагандистським медіа 7 жовтня.

☝️ Представник кремля також нагадав, що диктатор владімір путін раніше зробив «недвозначну заяву» щодо Tomahawk.

📢 «Йдеться про ракети, якщо абстрагуватися від різних нюансів, які можуть бути також у ядерному виконанні. Тому це справді серйозний виток ескалації», — додав пєсков.

Нагадаємо, що 6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про своє рішення «певною мірою» щодо передачі Україні ракет Tomahawk, підкресливши, що остаточне рішення залежатиме від того, як Київ планує їх використовувати.

📢 «Я задам кілька питань. Я не шукаю ескалації», — сказав тоді американський лідер під час брифінгу в Білому домі.

☝️ У Києві підтвердили, що така ідея дійсно обговорюється у Вашингтоні, проте, як зазначили українські чиновники, «не все так однозначно» у заявах президента Трампа.

