ЄС обговорює «часткове» членство України: п’ять ключових кроків

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Європейський Союз розробляє план «часткового» членства України, який може бути реалізований ще до завершення всіх необхідних реформ і повноправного вступу до блоку. Ініціатива перебуває на ранній стадії, однак у Брюсселі вже обговорюють п’ять ключових кроків цього сценарію, повідомляє американське видання Politico.

🔄 «Зворотне розширення» ЄС

Згідно з попередніми напрацюваннями, Україна могла б поступово отримувати права та обов’язки держави-члена ЄС ще в процесі виконання критеріїв вступу. У європейських інституціях цю модель неофіційно називають «зворотним розширенням». Вона передбачає інтеграцію країни до структур ЄС на початку реформ, а не після їх повного завершення.

У Брюсселі підкреслюють: мова не йде про пом’якшення вимог. План розглядають передусім як політичний сигнал підтримки України та інших країн-кандидатів, чий євроінтеграційний шлях ускладнюється війною або внутрішніми суперечками в ЄС.

📄 П’ять кроків можливого сценарію
➡️ Крок 1: Підготовка України до переговорів

Євросоюз уже надає Києву неформальні рекомендації щодо переговорних кластерів — юридичних етапів вступу до ЄС. Наразі Україна отримала детальну інформацію щодо трьох із шести кластерів.

Очікується, що під час неформальної зустрічі міністрів у справах ЄС на Кіпрі в березні українській делегації нададуть інформацію і щодо інших кластерів, щоб Київ міг паралельно працювати над усіма напрямами.

При цьому в Брюсселі наголошують: жодних послаблень у реформах не буде.

➡️ Крок 2: Запровадження «полегшеного» членства

Йдеться про модель поетапного входження до інституцій ЄС із поступовим розширенням прав і обов’язків.

Однак ідея має супротивників. Зокрема, Німеччина виступає проти створення кількох рівнів членства, побоюючись, що країнам можуть пообіцяти переваги, які ЄС не зможе реалізувати на практиці.

➡️ Крок 3: Питання позиції Угорщини

Серйозною перешкодою залишається позиція прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який послідовно виступає проти вступу України до ЄС.

За даними Politico, європейські чиновники не вірять, що Орбан змінить свою позицію незалежно від результатів виборів. Саме від його політичного майбутнього значною мірою залежатимуть подальші кроки ЄС.

➡️ Крок 4: Міжнародний політичний тиск

У разі перемоги Орбана на виборах у ЄС можуть вдатися до зовнішнього політичного впливу.

Зокрема, у 20-пунктному «мирному плані» президента США Дональда Трампа згадується вступ України до ЄС до 2027 року. У Брюсселі розраховують, що Трамп може натиснути на Орбана, який значною мірою зважає на позицію США.

➡️ Крок 5: Крайні механізми ЄС

Якщо всі політичні варіанти вичерпаються, у ЄС можуть розглянути обмеження права вето окремих країн.

Йдеться про можливе повернення до статті 7 Договору ЄС, яка дозволяє призупиняти права держави-члена, включно з правом голосу. Це найжорсткіша політична санкція Євросоюзу.

Водночас наразі в Брюсселі не планують застосовувати цей механізм, побоюючись, що він може зіграти на користь Орбану напередодні виборів.

  • Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не вважає реалістичним вступ України до Європейського Союзу вже у 2027 році.
  • Європейські лідери погодили стратегію реагування на заяви та дії президента США Дональда Трампа, яка поєднує стриманість у публічній риториці з можливістю застосування симетричного економічного тиску.
