Неділя, 1 Лютого, 2026
Країни ЄС узгодили план дій щодо політики Трампа

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Європейські лідери погодили узгоджену стратегію реагування на заяви та дії президента США Дональда Трампа, яка поєднує стриманість у публічній риториці з можливістю застосування симетричного економічного тиску. Про це повідомляє The New York Times.

Лідери низки європейських держав зібралися на екстрену вечерю наступного дня після виступу Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі, під час якого він пригрозив Європі економічними труднощами, допустив образливі висловлювання на адресу політиків та розкритикував європейські цінності.

Ключовим питанням зустрічі стало визначення подальших дій Європи в умовах стрімкого погіршення відносин зі США. Зокрема, напруження посилилося на тлі наполегливих заяв Трампа щодо прагнення встановити контроль над Гренландією.

📢 Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні виступила за продовження діалогу з президентом США. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягав на необхідності негайних кроків зі скорочення регулювання бізнесу в межах усього Європейського Союзу.

📢 Президент Франції Еммануель Макрон, зі свого боку, заявив, що для здобуття поваги Дональда Трампа Європа повинна продемонструвати готовність жорстко реагувати на його погрози.

☝️ У підсумку, за словами трьох джерел, було напрацьовано план Європи, який передбачає збереження спокійної позиції під час майбутніх провокацій з боку Трампа, паралельно з погрозами запровадження дзеркальних мит. Також сторони домовилися активізувати непублічну роботу над зменшенням військової та економічної залежності Європи від США.

📌 Окремо європейські країни обговорюють варіанти посилення безпеки в Арктичному регіоні. У довгостроковій перспективі планується диверсифікація торговельних зв’язків, зміцнення оборонного потенціалу та скорочення залежності від американських технологій.

📊 Водночас, як зазначається, понад третина громадян США не схвалюють діяльність президента Дональда Трампа. Наразі рівень підтримки його роботи серед американців становить 37%.

