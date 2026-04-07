Атака на Дніпропетровщину: загинув 11-річний хлопчик

Денис Молотов
Фото: наслідки атаки на Дніпропетровщині / Дніпропетровська ОВА / 07.04.2026

Атака на Дніпропетровщину із застосуванням ударних безпілотників відбулась одразу в кількох районах області та призвела до людських жертв і руйнувань цивільної інфраструктури. Окупаційні російські війська протягом доби здійснили понад десять атак дронами. Про наслідки повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у Telegram.

💥 Найбільш трагічні наслідки зафіксовано у Покровській громаді Синельниківського району. Там унаслідок удару виникла пожежа у приватному будинку. У результаті атаки загинув 11-річний хлопчик. Також пошкоджено ще три житлові будинки та автомобіль.

Троє дорослих дістали поранення. Йдеться про жінок віком 31 та 61 років, а також 33-річного чоловіка. Усіх їх госпіталізовано, лікарі оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості.

💥 У Павлоградському районі під ударами перебували місто Павлоград та Богданівська громада. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено адміністративну будівлю та лінії електропередач.

Тут постраждали ще двоє людей — чоловіки віком 52 та 66 років. Їх також госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

💥У Криворізькому районі під обстріл потрапило місто Апостолове. За попередніми даними, пошкоджено об’єкти інфраструктури.

💥 Крім того, удари зафіксовано в Нікопольському районі. У самому Нікополі, а також у Червоногригорівській та Марганецькій громадах пошкоджено адміністративну будівлю, приватний житловий будинок і транспортні засоби.

Інформація щодо масштабів руйнувань у цих населених пунктах уточнюється. На місцях влучань працюють рятувальні служби, медики та правоохоронці. Триває фіксація наслідків атак і надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо
  • Напередодні, 6 квітня, російські війська також атакували Нікополь. Тоді поранення дістали семеро людей.
  • Одна людина загинула і ще одна дістала поранення внаслідок російського дронового удару 5 квітня по цивільному автомобілю в місті Нікополь.
  • Окрім цього, на Харківщині зафіксовано удар безпілотника по автозаправній станції.
