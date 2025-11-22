Субота, 22 Листопада, 2025
Денис Молотов
ЄС готує візит до Вашингтона для переговорів із Трампом

Європейські лідери розглядають можливість та узгоджують можливість проведення спільної зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на дипломатичні джерела в Європейському Союзі. Потенційна поїздка обговорюється на тлі новин про ультимативний «план миру» щодо України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проводив консультації з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Лідери координують підготовку можливого візиту до Вашингтона.

☝️ За інформацією Sky News, поїздка може відбутися вже на початку наступної неділі. Найбільш імовірною датою називають вівторок — за умови підтвердження з боку Білого дому.

Українська тематика стане одним із ключових пунктів переговорів, поряд з обговоренням нового американського підходу до безпеки європейського континенту.

📢 Пізніше дипломатичне джерело в ЄС уточнило для Sky News, що Стармер «не планує» візит до Вашингтона, однак підготовка спільної зустрічі європейських лідерів із Трампом триває.

Раніше медіа оприлюднили деталі 28-пунктного «мирного плану», який адміністрація Дональда Трампа пропонує Україні. Документ містить такі положення, як відмова від частини територій, обмеження чисельності української армії та закріплення в Конституції відмови від членства в НАТО.

👉 Трамп також заявив, що Україна має час до четверга, 27 листопада, щоб ухвалити рішення щодо запропонованого американською стороною плану.

