Субота, 22 Листопада, 2025
Трамп вимагає від України рішення щодо «мирного плану»

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп вимагає від України рішення щодо «мирного плану»

Американський президент Дональд Трамп переконаний, що Україна «за короткий проміжок часу» втратить Донбас. При цьому він упевнений, що в інтересах України погодитися на зазначений «мирний план», і дав керівництву України термін до наступного четверга на ухвалення рішення. Про це він заявив у радіоінтерв’ю Fox News.

За словами президента США, українська держава буде змушена поступитися навіть тими територіями, які наразі не були втрачені під час протистояння російській агресії. Трамп підкреслив, що Україна продовжує втрачати позиції на фронті, а отже, має діяти у власних інтересах, припинивши бойові дії.

📢 «Вони втратять її (територію) найближчим часом, так», — заявив Трамп, коментуючи перспективи Донбасу.

☝️ При цьому американський президент посилається на новий «мирний план», згідно з яким росія отримує повний фактичний контроль над Донбасом, попри те, що Україна досі утримує близько 12% регіону. Вашингтон переконаний, що у разі продовження війни Київ однаково втратить ці території.

Трамп також наголосив, що дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, щоб погодитися на запропонований «план». Він знову повторив, що обидві сторони — і Україна, і росія — продовжують зазнавати значних втрат, а конфлікт перетворився на «криваву бійню», яку, за його словами, необхідно зупинити.

Окремо він додав, що на період обговорення американського мирного плану санкції щодо російської нафти залишатимуться чинними.

Тим часом 21 листопада низка медіа оприлюднила документ під назвою «мирний план». Він, нібито, має регламентувати вихід України з війни з рф. Даний документ містить 28 пунктів і стартує з декларації, відповідно до якої підтверджується суверенітет України. Також між Києвом, москвою та Європейським Союзом має бути укладена всеосяжна угода про ненапад.

☝️ Окремим пунктом у проєкті визначається, що росія не здійснюватиме вторгнень у сусідні держави. НАТО, своєю чергою, більше не розширюватиметься.

Шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 листопада, офіційно отримав від США проєкт документа, який, за оцінкою американської сторони, має на меті активізувати дипломатичні механізми.

